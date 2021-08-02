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高端對「Delta保護效果差、T細胞數據不足」　專家揭關鍵原因！

高端疫苗。（圖／食藥署提供）

▲高端疫苗。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今宣布完成高端生產首4批新冠肺炎疫苗檢驗，共計26萬5,528劑，已核發封緘證明書，也同時公布EUA會議審查紀錄，紀錄中可見多名專家要求要再提供T細胞數據，也點出高端疫苗對印度變種Delta和南非變種Beta保護力不足。對此，國內專家也直言，因為疫苗是針對之前病毒研發的，當然對變種保護力都會下降。

食藥署今公布高端新冠疫苗專家審查會議紀錄，出席專家共21人，其中有條件通過15人，不通過1人。從會議紀錄中可見，不少專家對於疫苗「T細胞」免疫提出意見，認為要再提供數據。另外，也有專家直指，該疫苗對印度Delta變種和南非Beta變種的保護力仍有疑慮。

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長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如受訪時表示，專家審查會議就是看案件是否合乎標準，然後提供意見，當初食藥署規定跟AZ比較中和抗體效價，從會議紀錄來看，這點顯然是通過的。

施信如說，T細胞活化要在動物或人體試驗才看得出來有沒有效，但因為疫苗要緊急授權，沒有完成第三期，尤其T細胞通常要在動物實驗和人體試驗才看得到保護力，所以有很多位委員建議要做後續監測，彌補沒有第三期的不足，現在第三期仍要繼續做，才能在後續受到肯定。

而針對專家提出高端疫苗對Delta變種病毒保護力下降，施信如表示，產生中和抗體還是最重要的，同時如果可以活化T細胞，當然有優勢，不過由於因為疫苗是針對之前的病毒株研發的，當然對變種病毒保護力都會下降，這也不是高端疫苗本身問題。

另外，針對孕婦和高危險族群施打建議，施信如也強調，畢竟現在還不知道大量施打會怎麼樣，其他疫苗也有風險，不過因為他們已經有完整結果，的確高端還沒做這些，現在面對的是變種病毒株，所以希望高端提供相關資料，增加這方面研究，針對孕婦或高危險族群，則要持續監測，因為通常做第二期不會把孕婦納入，要施打以後才能追蹤安全性跟有效性。

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