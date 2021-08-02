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郝龍斌聯手楊志良提行政訴訟　聲請停止高端疫苗緊急授權

▲▼前衛生署長楊志良與前台北市長郝龍斌，今共同召開記者會，宣示將共同向台北高等行政法院遞狀，聲請法院停止衛福部隊高端疫苗的緊急授權處分。（圖／記者湯興漢攝）

▲前衛生署長楊志良與前台北市長郝龍斌召開「良郝聯手，台灣護守」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

高端疫苗日前通過緊急授權使用，引發外界爭議不斷，前台北市長郝龍斌、前衛生署長楊志良2日向台北高等行政法院遞狀，聲請停止衛福部對高端疫苗的緊急授權處分。郝龍斌痛批，總統蔡英文政府對人民施打沒有經過科學證明有效防護力的疫苗，「這是義和團式的草菅人命」。

楊志良、郝龍斌2日上午共同召開「良郝聯手，台灣護守」記者會，兩人宣示將共同向台北高等行政法院遞狀，聲請法院停止衛福部對高端疫苗的緊急授權處分，以保障國民健康。

楊志良指出，疫苗開發臨床試驗程序，可分為第一期臨床試驗、第二期臨床試驗及第三期臨床試驗。第一期臨床試驗是評估疫苗施打於人體內的安全性及耐受性；第二期臨床試驗是探討疫苗的免疫原性與安全性；第三期臨床試驗，則在確認疫苗的療效與安全性。

楊志良強調，美國及歐盟在給予緊急授權前，都要求藥廠至少提出第三期的期中報告，而且測試對象超過一萬人，才敢給予疫苗緊急授權。相對於歐美，高端疫苗到現在都還沒做完第二期試驗，衛福部就給予緊急授權，根本是拿國民健康開玩笑。

▲▼前衛生署長楊志良與前台北市長郝龍斌，今共同召開記者會，宣示將共同向台北高等行政法院遞狀，聲請法院停止衛福部隊高端疫苗的緊急授權處分。（圖／記者湯興漢攝）

▲前衛生署長楊志良。（圖／記者湯興漢攝）

郝龍斌表示，政府以免疫橋接為藉口，允許高端不用進行第三期試驗，根本違反國際規範，雖然國產疫苗是戰略物資，但政治不能凌駕專業，科學的東西不能用政治手段來解決。

郝龍斌說明，免疫橋接根本不是美國FDA或歐盟藥政機關認可的技術，這在全世界都沒有類似案例，國家如果要給予高端疫苗緊急授權，應該要依據國際標準，要求高端至少應提出第三期期中報告，才能審查緊急授權的申請。

郝龍斌批評，打疫苗不是吃鳳梨，蔡英文、副總統賴清德帶頭表態稱願意打國產疫苗，「這是非常錯誤的示範」。

楊志良說，衛福部採購500萬劑高端疫苗，等於計畫對250萬名國人施打高端疫苗，這相當於我國人口的11%，「如果高端疫苗的不良反應超乎預期，後續的責任誰要負責？」、「草率給予緊急授權的衛福部是不是要國家賠償？」

楊志良質疑，面對來勢洶洶的Delta變種病毒，疫苗覆蓋率必須要達到八成，到時候高端疫苗如果欠缺充足防護力，導致11%接種高端疫苗的國人成為防疫破口，「這個責任衛福部擔得起嗎？」

郝龍斌表示，疫苗的施打攸關疫情能否有效控制，「與愛不愛生命健康、愛不愛人民有關，和愛不愛台灣無關」，並直言蔡英文政府對人民施打沒有經過科學證明有效防護力的疫苗，「這是義和團式的草菅人命」。

▼前台北市長郝龍斌。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼前衛生署長楊志良與前台北市長郝龍斌，今共同召開記者會，宣示將共同向台北高等行政法院遞狀，聲請法院停止衛福部隊高端疫苗的緊急授權處分。（圖／記者湯興漢攝）

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