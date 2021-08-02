專家憂「高端對Delta效果差」　陳時中：目前看起來都是這樣

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今宣布已在7/30傍晚完成高端生產首4批新冠肺炎疫苗檢驗，共計26萬5528劑，已核發封緘證明書，同時也公布高端EUA審查紀錄，其中有多位專家指出該疫苗對Delta變異株保護力下降。對此，指揮官陳時中表示，目前看起來都是這樣，所以才會發展次世代疫苗，邊境一定也要守好。

食藥署今公布高端新冠疫苗專家審查會議紀錄，出席專家共21人，其中有條件通過15人，不通過1人。從會議紀錄中可見，不少專家對於疫苗「T細胞」免疫提出意見，認為要再提供數據。另外，也有專家直指，該疫苗對印度Delta變異株和南非Beta變異株的保護力仍有疑慮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對高端對變異株保護力不足疑慮，陳時中說，國際都在關心疫苗對變種病毒的防禦力是否變弱，目前看起來都是這樣，所以才會有些發展次世代疫苗。

他也坦言「我常講防疫裡面也沒有辦法，有段時間大家開始樂觀，認為有疫苗後，所有問題就解決，但病毒就是這樣變化，一直有變化，病毒變化很難說，也不敢把希望全放上面，變種對既有疫苗保護力都會有點降低，所以邊境上一定要守好，因為不管AZ或是高端，看起來目前英國變種病毒還是相當有效的。」