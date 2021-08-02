疫苗不良事件增8死「最年輕才37歲」　打疫苗6天後在家死亡

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣持續施打新冠肺炎疫苗中，中央流行疫情指揮中心今指出，7/30~8/1新增219件疫苗接種後不良事件，其中有8件死亡，其中有4件事AZ，4件是莫德納，值得注意的是，莫德納死亡年齡介於37~91歲。

指揮中心發言人莊人祥說明，7/30~8/1新增219件疫苗接種不良事件中，有116件是非嚴重不良事件、95件是其他疑似嚴重不良事件。

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莊人祥說，4件AZ疫苗接種後發生死亡不良事件，年齡介於59~80歲間，是接種疫苗後9~35天之間發生，同期間新增4件莫德納接種後死亡，年齡介於37~91歲，是接種疫苗後2~14天間發生。

而針對37歲死亡個案，莊人祥說，該個案去年11月曾因車禍進行開顱手術，在7月中有接種疫苗，但6天後在房間叫他沒有反應，且四肢僵硬，確定呈現ohca現象，到院心跳呼吸停止，這部分還在進一步調查。

另外，食藥署已於7月30日傍晚完成高端公司生產首4批高端新冠肺炎疫苗（MVC COVID-19 Vaccine）共計26萬5528劑，批號為SP2106、8萬6979劑；批號SP2107、5417劑；批號SP2111、8萬6391劑；批號SP2112、8萬6741劑審查與檢驗並核發封緘證明書，目前正在倉儲進行後續檢驗封緘作業，完成封緘即可交由疾管署進行後續疫苗接種作業。