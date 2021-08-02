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低壓環流助拳西南風　大雷雨狂襲西半部！雲嘉時雨量達百毫米

記者許維寧／台北報導

受到西南風持續影響，時至中午氣象局今（8/2）持續針對西半部10縣市發布大雨至豪雨特報，並針對嘉義縣、雲林縣發布大豪雨警示地區。氣象局預報員謝佩芸表示，目前台灣海峽北部有一中型低壓環流，由於和西南風產生幅合效應，因此今天西半部地區降雨依舊明顯，其中嘉義縣、雲林縣已有短時強降雨出現，請民眾務必留意。

中央氣象局表示，今日嘉義縣及雲林縣有局部豪雨或大豪雨，臺中市、彰化縣、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，苗栗及南投地區有局部大雨發生的機率。今天上午嘉義縣、雲林縣受到強對流影響出現短時強降雨，根據中央氣象局資訊，嘉義縣新港鄉上午時雨量已測得120毫米，雲林北港也出現時雨量102.5毫米。不少地方出現淹、積水。

另外，強對流持續移入，氣象局也於11時57針對「嘉義市、嘉義縣、臺南市」持續發布大雷雨即時訊息，持續時間將至13時30分止。

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▲氣象局持續針對10個縣市發布大雨至豪雨特報。（圖／中央氣象局提供）

▲氣象局針對雲林、嘉義發布大豪雨警示。（圖／氣象局提供）

中央氣象局於上午召開記者會，預報員謝佩芸表示，根據氣象局統計，近日受到西南氣流影響，於7月31日至8月2日間，中南部不少地區兩天內累積雨量已超過300毫米，其中高雄山區更突破700毫米，屏東山區也有600毫米累積雨量。

謝佩芸分析，今天西南氣流已經往南移動至巴士海峽，強對流雲系多在海面上，但未來幾天仍受到西南風影響，尤其山區仍有較明顯的雨勢。上午時中部已出現旺盛對流，主因為台灣海峽北部正有一中型低壓環流發展，與西南風產生幅合效應，故今天上午新竹至中部一帶已有強降雨發生，今天中午過後北部和東部山區也要留意午後熱對流發展、慎防較大雨勢。

謝佩芸談到，未來一週台灣仍位於大低壓帶中，不排除將有熱帶系統發展，但目前發展位置、時間點不確定性仍高，資料仍在持續變動中。但可以預期的是，預估未來一到兩天內，廣東附近海面將有一熱帶系統生成，屆時將延著華南沿海移動，預計本周四、五（8/5、8/6）間將來到台灣海峽。屆時是否影響台灣附近風場或導致西南風增強，要等系統生成後才能再確定。

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,機車,騎車,雨衣,通勤。（圖／記者李毓康攝）

▲受到對流雲系影響，今天西半部持續降下大雨。（圖／記者李毓康攝）

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