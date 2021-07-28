快訊／大雷雨夜襲！更久更猛「豪大雨」警報將至　周末增強橫掃全台

▲台灣位於大低壓帶中，天氣非常不穩定。（圖／中央氣象局，下同）



記者許力方／台北報導

大雨來襲！中央氣象局28日深夜10時針對南高屏3縣市發布「大雨特報」，受西南風影響，晚間至29日（周四）南部地區將有局部大雨發生，尤其屏東將「大雷雨」持續至少1小時。預報中心課長羅雅尹表示，受西南風影響，29日越往南天氣越不穩定，嘉義以南部不定時有短暫陣雨雷雨，其它地區以午後雷陣雨為主，留意短延時強降雨，預計周末西南風會再增強，容易有豪大雨發生。

西南風影響，易有短延時強降雨，氣象局深夜10時35分針對台南高雄屏東3縣市發布大雨特報，晚間至29日南部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。10時54分並針對屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至午夜0時，慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

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▼屏東大雷雨夜襲，南台3縣市大雨特報。



氣象局預報，29日西南風仍在增強，南部地區整天斷斷續續都容易有陣雨或雷雨，中部降雨較少，但仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨，雷雨會更明顯，在中南部地區及午後各山區容易出現短延時強降雨，並有局部大雨發生機率。

溫度部分，天氣炎熱，尤其北部及東半部溫度偏高，大台北及桃園有局部38度極端高溫發生的機率，東南部仍可能出現焚風，而中南部稍低一些，高溫約33到35度，其中中部也有局部36度以上高溫發生的機率。

預估31日至8月4日（周六至下周三）西南風偏強及低壓帶影響，天氣更加不穩定，氣象局指出，中南部雨勢持續，出現陣雨或雷雨的機率高，並有短延時強降雨及局部大雨或豪雨發生的機率，其中周末假期雨勢明顯，需要特別注意，其他地區的降雨不再侷限於午後，整天都有機會出現短暫陣雨或雷雨。

▼周末西南風更強，豪大雨橫掃全台。（圖／中央氣象局、NCDR）



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