低壓蠢蠢欲動待生成！週四、五是關鍵　專家估：天氣還可能更不穩

記者許維寧／台北報導

中央氣象局表示，台灣近日位於大低壓帶中，大氣十分不穩定。未來不排除將有熱帶系統從中生成，預估未來一至兩天內，廣東外海處就有機會生成熱帶系統，有機會於本週四至週五（8/5、8/6）間移動至台灣海峽，屆時結構強度、是否與西南風交互影響，還要再觀察。氣象局局長鄭明典則說，未來天氣可能更不穩，將會密切鎖定天氣變化。

▲熱帶系統可能於本週生成，氣象專家估天氣可能更不穩。（圖／記者屠惠剛攝）



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近日受到西南氣流影響，迎風面中南部出現短時強降雨，氣象局今天上午舉行記者會，預報員謝佩芸談到，除了西南風外，未來一週台灣仍位於大低壓帶中，不排除將有熱帶系統發展，但目前發展位置、時間點不確定性仍高，資料仍在持續變動中。

謝佩芸說，但可以預期的是，預估未來一到兩天內，廣東附近海面將有一熱帶系統生成，屆時將延著華南沿海移動，預計本周四、五（8/5、8/6）間將來到台灣海峽。屆時是否影響台灣附近風場或導致西南風增強，要等系統生成後才能再確定。

中央氣象局局長鄭明典則表示，目前大低壓帶中很多小低壓正蠢蠢欲動，之間有明顯的競合關係、變化複雜。台灣受這些低壓系統的影響，天氣不穩定，之後還可能更不穩定。仍要多看天氣圖的變化。

天氣風險公司總經理彭啟明則分析，未來南海北部有低壓發展機會，但現在說會不會有颱風仍不合適，但由於處於低壓環境中天氣仍不穩，配上動力條件，容易讓西南風再度發展增強，因此週四至週六這三天可能較多雨，不過變動性仍高。

彭啟明說，預期下周太平洋高壓有逐漸西伸增強的趨勢，不過仍很微弱看不出顯著的改變，但至少連續多日季風低壓主導的天氣型態總算有些轉圜機會，不過趨勢的不穩定性仍高、需持續留意。