先別哭！麥當勞報報「歡樂貼、優惠券」要停發　9月有機會免費吃

▲麥當勞報報將停發優惠券、歡樂貼。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

起床沒動力了！近日麥當勞報報發出最新通知，表示為因應新版APP亮相，「優惠券、歡樂貼」將於8月28日停止發送，並於8月31日前須完成優惠券兌換，消息一出，讓大批網友全哀嚎「沒優惠券就沒有吃麥的動力了！」對此，業者證實表示，「麥當勞報報APP」將於9月1日升級改版，也將推出多項新功能，最狂可是有機會直接免費吃，請消費者期待。

▲麥當勞報報將於9月1日升級改版。（圖／翻攝麥當勞報報APP）

近日麥當勞的「麥當勞報報APP」發出最新通知，宣布新版APP將於9月1日改版亮相，而最受麥粉喜愛的歡樂貼、優惠券8月28日為最終發送日，8月31日前優惠券則須兌換完畢，消息一曝光也在網上掀起討論，不少人崩潰「沒優惠券就沒有吃麥的動力了。」但也有網友十分期待新版登場。

對此，業者證實表示，為提供顧客更多元便利的消費體驗，「麥當勞報報APP」將於9月1日升級改版，其中，深受歡迎的優惠券取得方式及優惠內容將更加多元，還有機會吃到免費麥當勞，且改版後APP除優惠券外，也將同步推出多項新功能，相關內容仍在進行最後測試，預計9月1日正式對外公布。