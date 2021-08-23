吃豬肉滿福堡加蛋「免費送雞塊」！麥當勞3大優惠　冰炫風買1送1

▲買「豬肉滿福堡加蛋免費吃雞塊」活動限時4天。（圖／麥當勞提供，下同）



記者周姈姈／台北報導

麥當勞控開吃了！麥當勞將於明（24）起祭出3大優惠，從早餐到下午茶都有好康可享，其中早餐推出限時4天活動，購買「豬肉滿福堡加蛋」免費吃4塊麥克雞塊，每日中午12點限量5萬份開搶，另外還有歡樂送網路訂餐限定，無需優惠碼「蕎麥芝麻冰炫風」直接買1送1。

麥當勞「早安加油日」於8/24～27開跑，民眾只要在LINE禮物購買「豬肉滿福堡加蛋」，完成兌換即送4塊麥克鷄塊，每日中午12點限量5萬份開搶。

▲法點自由配只要90元起。



McCafé 8/25起推出「法點自由配＄90起」活動，法國直送且在店烘焙的5款現烤法點，搭配McCafé任一飲品享10元折扣；高人氣肉桂捲搭配蜂蜜紅茶只要90元，只要花銅板價就能享受超值下午茶套餐。

另外還有歡樂送網路訂餐優惠，8/25～9/21只要透過歡樂送網路訂餐，無須優惠碼即可享「蕎麥芝麻冰炫風」買1送1，蕎麥芝麻冰炫風嚴選花蓮玉里的酥脆蕎麥粒，融入深焙芝麻粉與奶香冰淇淋的過癮口感，解放被疫情耽誤的味蕾，趕快把握夏末吃一波（售完為止，每筆訂單限優惠1次）。

▲麥當勞歡樂送網路訂餐限定，蕎麥芝麻冰炫風買1送1。

漢堡王則是在今年8月底正式進軍東台灣，於宜蘭開出首間門市，而宜蘭店繼搬出首波人氣巧克力華堡、超級重磅花生重後，第二波竟打造全球首發限店專屬的「三星蔥華堡」，全台只有宜蘭店吃得到。

▲漢堡王宜蘭店驚喜推限店三星蔥華堡。（圖／漢堡王提供）



「三星蔥華堡」選用在地食材三星蔥切成蔥絲夾進漢堡當中，搭配經典火烤牛肉，以及番茄、酸黃瓜等新鮮蔬菜，大口咬下可是炸出濃郁青蔥香，且這顆限定華堡是全球首發，限定只在宜蘭店販售，即日起至8/27限時開吃，在地人一定要搶嚐鮮。