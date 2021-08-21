麥當勞薯餅「全在海上漂」！航運塞爆卡貨櫃　脆薯雙牛堡也中招

記者柯沛辰／綜合報導

麥當勞熱門早餐「薯餅」傳停售，不少民眾點餐時，都被店員告知「沒有薯餅了」，在網上引發熱議。原來，現在海運「塞港」問題嚴重，越南多數港口都無法出貨，導致薯餅全卡在貨櫃上。

有網友以「麥當勞沒薯餅了？」為題在PTT發文，提到他19日去買早餐時，被店員告知「沒有薯餅賣了」、「全球航運不穩，暫停供應」，因此也不提供「脆薯雙牛堡」，讓他不禁好奇「這新品不是才剛推沒多久嗎？」

根據《TVBS》報導，麥當勞薯餅每年賣出至少1500萬片，如今碰上疫情「塞港」，越南多數港口無法出貨，導致冷凍食品、生鮮肉品備受衝擊，不僅薯餅全卡在貨櫃上，連同長期仰賴越南進口的草蝦、小花枝9月也可能漲2到3成。

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▲麥當勞熱門早餐「薯餅」缺貨。（圖／記者許力方攝）

對此，麥當勞20日也回應，近期全球航運供貨不穩，部分麥當勞餐廳的「薯餅」相關產品暫時停止銷售，目前正積極調度中，待完成補貨即可恢復正常供應，造成不便，敬請見諒。

至於有民眾在外送服務系統發現「地瓜條」，是不是新餐點？麥當勞也回應，地瓜條目前尚在評估階段，若確定推出將另行公告，麥當勞將持續觀察市場及消費者喜好，不定時規劃多元產品。

▼麥當勞證實，受到全球航運影響，目前薯餅供貨不穩。（圖／記者湯興漢攝）