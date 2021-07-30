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迴轉壽司入選「日本機械遺產」！　學會評價：普及新飲食文化

▲▼日本迴轉壽司（圖／記者劉維榛攝）

▲日本迴轉壽司是當地特有的飲食文化。（圖／記者劉維榛攝）

記者王佩翊／編譯

日本獨創的「迴轉壽司」深受全球歡迎，不僅是日本當地，迴轉壽司店早已遍佈世界各地。日本機械學會30日正式宣布，由於迴轉壽司機台的設計具有歷史意義，因此將其列為「日本機械遺產」，同樣入選的還有自動捏飯的壽司機器人、投球機等，皆具有濃濃的日本特色。

根據《共同社》報導，日本機械學會30日表示，迴轉壽司的輸送帶裝置已經被列為日本機械遺產之一。事實上，迴轉壽司的機台系統當初是由元祿產業的創始人開發，並於1958年引進到旗下元祿迴轉壽司1號店，此後才陸續推廣開來。該學會認為，元祿產業的迴轉壽司讓民眾能輕鬆且便宜地享用壽司，也讓這樣的新飲食文化越來越普及。

迴轉壽司HAMA壽司超過70種。（圖／黃士原攝）

▲迴轉壽司1958年首次被使用。（圖／黃士原攝）

除此之外，1981年由鈴茂器工開發的「壽司機器人1號機」也同樣入選，該項機器能夠快速地捏出軟硬適中的壽司飯。同樣入選的還有1958年由熊谷組製造、採彈射式與以壓縮彈簧將球推出原理的投球機。

另一方面，日本機械遺產從2007年正式開始選定，目前已經有113件機械遺產。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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