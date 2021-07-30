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東奧女選手魔性大喊「馬英九」　11秒影片瘋傳！語言專家神解答

哥倫比亞舉重女選手梅塞德斯上台大喊「馬英九」，引發國人熱議。（翻攝Mercedes Isabel Pérez Tigrero IG）

圖、文／鏡週刊

東京奧運賽事熱烈，本週二（27日）舉行的女子舉重64公斤級比賽中，由我國好手陳玟卉奪下銅牌，擊敗來自哥倫比亞的33歲選手梅塞德斯（Mercedes Isabel Pérez Tigrero），她因在上場前仰天大喊一句「馬英九」引發國人譁然，影片也在網上瘋傳，梅塞德斯的母語是西班牙文，日前已有語言專家翻譯出她的語意，梅塞德斯最終以抓舉、挺舉總和227公斤成績名列第四名。

梅塞德斯出生於1987年，曾出征過北京和里約奧運，但皆未獲得獎牌，本週二舉行的女子舉重64公斤級賽事中，陳玟卉最初抓舉成功3次完成103公斤，但挺舉第一次舉起127公斤後，二度挑戰130公斤都失敗，只能黯然在後台收拾等待賽程結束，因梅塞德斯與英國女將莎拉（Sarah Davies）只要第三次挺舉成功，便會擠下第三名的陳玟卉，不過兩人最終都失敗，讓陳玟卉又驚又喜，以230公斤成績上台獲頒銅牌。

熱愛運動的前總統馬英九。（翻攝馬英九臉書）

最終梅塞德斯與英國女將莎拉並列第四名，今日稍早她在IG發文感謝粉絲的支持，以自身經歷勉勵大家：「人生可以用5個字來概括，就是上帝、健康、愛、喜悅和希望。」她已和隨行團隊搭機返回哥倫比亞。

現任雲飛語言文化中心負責人的西班牙語老師游皓雲則在臉書解答，梅塞德斯走上台時依序喊出的「¡Ruge!」是形容獅子的吼聲；「¡Ruge como león!」則是像獅子一樣大喊，而那句「馬英九」其實是「¡Macho!」，字面解釋為「男子氣概、男人」，是為了幫自己加油吶喊、鼓舞士氣的，精通西班牙語系國家文化的游皓雲老師也笑稱：「拉美人就是這麼奔放，有什麼情緒全部表現在身上。」

連台北市國民黨議員游淑慧也在臉書發布影片，笑稱：「馬英九無所不在，除了2021東奧國手沒商務艙坐，被民進黨北市議員許淑華歸咎是馬前總統當年的錯，連國際選手比賽前都要大喊他的名字。」藉機向對手嗆聲，反擊日前鬧得沸沸揚揚的選手搭機風波。

 
 

 

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