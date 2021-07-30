金正恩罕見「未提核武」！軍事會議放緩態度　可望明年2月會文在寅

▲金正恩主持第一屆全軍指揮官講習會，罕見未提核武。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩於24至27日在首都平壤主持第一屆全軍指揮官與政治幹部講習會，他雖強調軍隊應奮發向上、提升鬥志，以徹底解除敵對勢力日益擴張的軍事威脅，不過整場談話卻罕見對擴張核武能力隻字未提，似乎有意選擇避免使用爭議詞彙來刺激南韓、美國。

根據北韓官媒《朝中社》今（30）日報導，金正恩在該場講習會發表結論，表示敵對勢力正強化各種侵略戰爭演習、增強軍備，並持續系統性地擴大打擊北韓的能力，對此要求人民軍隊（北韓軍）應強化戰鬥力與奮戰的決心。

同時，金正恩還在講習會強調應徹底豎立「以黨領軍」的制度。

南韓《韓聯社》指出，自從兩韓協議恢復雙方之間包括軍事領域的聯絡頻道後，南韓外交部第1次長崔鍾建（최종건）、韓半島和平交涉本部長魯圭悳（노규덕）各與美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）、美國對北韓政策特別代表金成（Sung Kim）進行討論。

南韓強調，兩韓恢復重啟聯絡頻道後，在與北韓維持溝通上付諸努力相當重要。美國則認為，兩韓恢復聯絡頻道是一項良好的進展，並重申美國政府支持兩韓維持對話。

另外，根據《紐西斯通訊社》報導，南韓統一部長李仁榮（이인영）於30日在出入採訪記者懇談會上表示，南韓已透過聯絡事務所向北韓提案舉行元首視訊峰會，相關申請文件已透過聯絡頻道轉交給北韓，而北韓則同意接收提案。共同民主黨總統初選提名人李洛淵（前國務總理）指出，明年2月北京冬奧，可能會是兩韓領導人舉行會談的最佳時機。

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