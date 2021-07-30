憂疫苗短缺嚴重！　賴香伶控民進黨阻撓部會討論高端疫苗爭議

▲民眾黨立委賴香伶。（資料照／林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

疫苗覆蓋率被視為防堵本土疫情擴散的重要解方之一，台灣民眾黨立委賴香伶30日透過臉書砲轟，如今我國庫存疫苗數量僅剩約182萬劑，但有近500萬國人還在預約排隊等候施打，而1500萬劑BNT疫苗9月才能到貨，我國已再度面臨疫苗嚴重短缺問題，並指控民進黨立院黨團阻撓討論高端疫苗EUA與炒股問題，讓部會不敢出席下周一（2日）的會議。

根據中央流行疫情指揮中心統計，我國疫苗已到貨約949萬劑，扣除美、日捐贈已到貨的584萬劑，來自政府採購約365萬劑，賴香伶分析，截至昨天為止，AZ剩餘劑量約109萬劑，有103萬人預約第一劑尚未施打，雖然數量還算夠，但有許多人已列造冊尚未施打，若AZ疫苗再不到貨也將面臨短缺。

其他疫苗方面，賴香伶表示，莫德納（Moderna）疫苗不足情況更是嚴重，目前剩餘劑量約73萬劑，但預約第一劑尚未施打者有382.5萬人，政府雖稱今年底已加訂100萬劑莫德納疫苗，但短缺情況仍非常嚴重，尤其還有280餘萬人仍須施打第二劑，未來如何因應？也是政府必須儘速說明的問題。

賴香伶直指，雖然政府近日已開國產高端疫苗進行意願登記，但高端疫苗EUA（緊急授權使用）審核過程未能透明公開，學者專家質疑聲浪不斷，導致國人對高端疫苗信心低落，僅68萬餘人願意預約高端疫苗。

此外，針對民進黨立院黨團26日舉行「藍白合污，以疫謀亂，打擊國產，不擇手段」記者會，批評民眾黨團於休會期間發文給四部會，要求就國產疫苗緊急使用授權（EUA）等議題進行專題報告，是違法違憲，直接向各部會喊話無需配合單一黨團。

賴香伶質疑，台灣民眾黨團原預定8月2日邀請衛福部、金管會、法務部、外交部列席專題討論高端疫苗EUA與炒股問題，卻遭民進黨團阻撓，迫使各部會不敢到場，「逃避國會議員監督施政，不僅無法釐清問題，也難以讓高端疫苗重獲國人信任，對國產疫苗發展更是不利，非常令人遺憾。」

賴香伶受訪時大嘆「詫異」，原本各部會依照慣例上呈公文處理派員參加會議事宜，但在民進黨團開完記者會後，29日紛紛表示不能出席了。

賴香伶說，資訊公開、誠實面對國會監督才能真正解決問題，在莫德納疫苗國際生產延遲到貨，已訂購BNT疫苗9月才能到貨、10月開打，8、9月的疫苗短缺空窗期如何因應？將是台灣必須面對的疫情課題。