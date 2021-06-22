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紓困卡關...身障者收8萬元輔具竟併入所得　賴香伶：門檻應放寬

▲民眾黨立委賴香伶。（圖／翻攝賴香伶臉書直播）

▲民眾黨立委賴香伶。（圖／翻攝賴香伶臉書直播）

記者杜冠霖／台北報導

勞工紓困貸款開放申辦僅4天，累積申貸件數達110.9萬件，對於各項條件讓很多勞工族群看的到吃不到，包括身心障礙者疏困請領也有諸多限制，民眾黨立委賴香伶22日呼籲，各部會應將紓困門檻放寬，給弱勢及時協助。

對於勞工紓困貸款累積申貸件數達110.9萬件，超過原定50萬個勞工紓困貸款名額，賴香伶指出，勞動部原先規劃的名額明顯不足，且跟去年相比，增加了一個條件「108或109年個人所得總額要在50萬以下」，才能做第一階段的申請。

談到紓困條款對身心障礙者的限制，有身障者也在線上記者會中向賴香伶反應，去年收到慈善機構贈送一台8萬元的輔具，卻被銀行併入所得，因此被排除在紓困貸款之外。

賴香伶認為，社會上有一些善心人士覺得要幫助別人，這樣的善心在紓困政策中卻變一道道的門檻，對於特定對象，勞動部可以考慮將受贈金額從各類所得減列，「有一些特定對象，門檻設越多等於拒他於千里之外。」

對此，勞動部專委邱倩莉則解釋，相關的門檻是參照主計處108年工業及服務業受雇員工全年總薪資的中位數49萬8千元，對於身心障礙者受贈金額是否可以從個人各類所得減列，這個部分會視後續各銀行核貸狀況進行滾動式檢討，向行政院爭取預算辦理。

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