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失業率創7年半新高、3.1萬人無薪假　賴香伶：普發現金從寬從速

▲▼西門町多數商家已歇業防疫。（圖／記者黃克翔攝）

▲許多店家在疫情中歇業。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者黃巈禾／台北報導

全國防疫3級警戒迄今2個月，對經濟造成衝擊。主計總處指出5月失業率驟升至4.11%，創7年半來最高，此外，根據勞動部最新統計，無薪假已達3.1萬人。對此，民眾黨立委賴香伶認為，普發現金才是從寬、從速、從簡。

賴香伶20日在臉書表示，5月失業率4.11%，隨著應屆畢業生投入職場，6月失業率恐再攀升，加上無薪假已達3.1萬人，初估超過60萬名勞工受疫情影響，承受職場帶來的龐大經濟壓力，單單的紓困4.0以及孩童防疫照顧津貼1萬元，完全無法緩減勞工們經濟上的困境，這都是政府該正視的問題，6月起，行政院提出紓困4.0基本版及精進版，民眾原以為等到一場及時雨，但行政院並沒有因為嚴峻的疫情，好好理解、回應大眾的急迫，一路以來，各種審核方式嚴格到了極點。

賴香伶以「部分工時受僱勞工」為例指出，今年4月30日當天有加保就業保險，雖放寬到4月任1天有就保就可領，但為員工納保是雇主應盡的責任，不應轉嫁到員工身上，勞動部以就業保險認定為根據而不是工作事實、雇傭關係來認定，非常不合理，勞動部不願意改正，就是政府失職，讓弱勢勞工因為雇主違法而無法領取紓困補助。

賴香伶強調，多次呼籲政府參照國外模式，新加坡、韓國、日本、美國皆採取全體國民普發現金，金額從1萬到3萬餘元不等，台灣應從善如流，中央紓困應採取排富的普發現金策略，將收入沒受疫情影響的高所得、高資本利得、高資產的人排除，讓所有民眾度過困境，才能到達到行政院長蘇貞昌所說的「從寬、從速、從簡」的紓困方針。

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