　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

全台森林火災高風險10區曝光　6大原因5項竟跟日常有關

▲▼保七。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲保七總隊盤點全台10處森林火災高風險地區，嚴格取締非法引火行為。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者邱中岳、黃宥寧／台北報導

疫情逐漸趨緩且降為二級，也增加出遊機會！行政院蘇院長日前於中央災害防救會報針對山林防火，要求保七總隊嚴格執法。保七總隊邀集林務局及各森林警察隊快速，盤點全台10處森林火災高風險地區，並要求8個森林警察分隊要加強攔檢，嚴格取締非法引火行為。

保七總隊進一步指出，7月初在高雄旗山地區，簡姓父子為墾植竹林所引發森林火災，經警方蒐證後，已依違反森林法第53條規定移送法辦，呼籲民眾不要以身試法，並配合政府向山林致敬、開放森林的政策，保護愛護我們的森林。

▼疫情降溫增加出遊，保七總隊盤點全台10處森林火災高風險區加強取締。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼保七。（圖／記者黃宥寧翻攝）

對此，保七總隊統計，從2019年至2021年間，協助林務局各林區管理處執行「森林火災勤務」在火場周遭或林道出入口執行人、車管制盤查，計37場次，派遣警力634人次；配合林務局人員共同執行全台森林火災高風險10個區域巡查，近3年共計巡查140班次，派遣警力437人次。

▼保七總隊協助林務局各林區管理處執行「森林火災勤務」。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼保七。（圖／記者黃宥寧翻攝）

經林務局分析，森林火災發生原因，包含農墾引火、營火炊煮、民俗祭祀、亂丟菸蒂、燃燒垃圾、縱火等因素。保七總隊將在清水、龍井、梨山、仁愛、信義、阿里山、玉井、旗山、美濃、恆春等10個高風險地區，配合森林護管員加強巡查守望，嚴格執法。 

下殺5.1折必搶

隨機搭訕15歲少女　吃完肉粽帶回家硬上...渣男辯：她小聲說不要

誆女同事「妳氣場不好」幫淨化　渣男帶她回家性侵下場曝
 

ET快訊
扼腕！「證件妹」差1步爭牌　又美又強吳佳穎靠這件事紓壓
獨／11點聲明假的？　蕭大陸音檔曝光「認了管不住侯怡君」
才喝50嵐1號！羅嘉翎甜曬「3大杯歇腳亭」　網卻笑虧了
快訊／西南風暴雨開轟！北北基等15縣市豪大雨特報
「證件妹」吳佳穎決賽第5名！　加賽遭淘汰
快訊／台中東奧輕艇訓練基地　驚見河面人頭漂浮
「媽媽選手」田家榛第8名遭淘汰　證件妹繼續拚
宥勝老婆獨留台中照顧小孩！崩潰飆淚：為什麼又是我捨棄一切
她熟睡慘遭議員助理侵犯！　男友還躺在旁邊
為何奧運選手超愛「咬金牌」？　東奧揭製作原料：別再咬了
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

OL路上巧遇前同事迸出火花！衝石門水庫車震　下場慘爆　

喬友惡火罹難家屬苦等一個月沒真相　議員：縣府７天內說明　　

撞擊瞬間曝！救護車「遭攔腰猛撞」整台側翻　再波及等紅燈客運

彰化伸港鄉民抗議空污！慶欣欣鋼鐵廠大火　PM2.5紅色警戒

快訊／台中「東奧輕艇訓練基地」傳浮屍！　釣客見人頭漂浮嚇報警

7直播女誆業績未達標「被迫參加SM趴」　93男粉斗內2500萬救美

全台森林火災高風險10區曝光　6大原因5項竟跟日常有關

翻車瞬間曝光！女駕駛「Y字路口不減速」　閃車急轉撞路沿90度橫倒

調查局緝毒英雄「海撈1.6億」私吞毒品轉賣 　法官裁定續押

他失去妻女跳下華江橋！18小時後找到遺體　家屬無人要認屍

神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

男子體操「失掉金牌」陸網罵爆橋本大輝！　黃子韜怒譙裁判：眼瞎…宣璐嗆「太噁心」

苦鬥7局敗陣！被問「如何看球王」　林昀儒謙虛回：我有資格評價他嗎

也許沒奪牌...但他們值得被記住　台灣囝仔站上奧運「專注的那刻」

橋本大輝逆轉勝「勇奪體操金牌」　賽後IG遭中國大陸網友辱罵洗版

網曝林昀儒月付13萬自費請教練 體育署：2年前重點培訓投入800萬

OL路上巧遇前同事迸出火花！衝石門水庫車震　下場慘爆　

喬友惡火罹難家屬苦等一個月沒真相　議員：縣府７天內說明　　

撞擊瞬間曝！救護車「遭攔腰猛撞」整台側翻　再波及等紅燈客運

彰化伸港鄉民抗議空污！慶欣欣鋼鐵廠大火　PM2.5紅色警戒

快訊／台中「東奧輕艇訓練基地」傳浮屍！　釣客見人頭漂浮嚇報警

7直播女誆業績未達標「被迫參加SM趴」　93男粉斗內2500萬救美

全台森林火災高風險10區曝光　6大原因5項竟跟日常有關

翻車瞬間曝光！女駕駛「Y字路口不減速」　閃車急轉撞路沿90度橫倒

調查局緝毒英雄「海撈1.6億」私吞毒品轉賣 　法官裁定續押

他失去妻女跳下華江橋！18小時後找到遺體　家屬無人要認屍

瑞佐前往「世界第一洋基」好期待　不捨小熊10年情

益航未來專注海運、百貨與房產　今年海運貢獻最多

OL路上巧遇前同事迸出火花！衝石門水庫車震　下場慘爆　

命案現場？賓士貓顧小孩累炸　「遭木棍貫穿」瞪眼投降：快救駕

喬友惡火罹難家屬苦等一個月沒真相　議員：縣府７天內說明　　

聯電目標價「聯博砍到40元」！謝金河：若有不良企圖　投資人應遠離

阿根廷對決西班牙　41歲賈索同場41歲史科拉成奧運經典

台中清水房價太美麗　唯一1字頭首購族「買得起」

高捷沿線最貴新屋站是它　每坪33萬擊敗傳統豪宅區

末代指考「手機沒關」累計68件違規　再增1考生不舒服體溫超標

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

社會熱門新聞

即／燒烤店狂砍情敵慘死！凶手說話了

他失去妻女跳下華江橋！　家屬無人要認屍

快訊／美鷹會教父級殺手王鑫移送北檢

拒30萬封口費！高雄工人擋2500萬元私菸

偷吃嫩老公29歲小王！人妻「5場地激情狂壞6次」

即／新莊爆怒男持刀砍妻！串烤店老闆肉身護她噴血喪命

即／宜蘭救護車出勤遭撞翻！　1救護員送醫

業績未達標要被迫參加SM趴　7直播女框粉絲斗內2500萬

獨／判賠吳宗憲80萬　館長傻眼曝心聲

議員助理對麻吉女友猥褻　判刑定讞

即／殺手教父首遭逮　200萬交保

即／燒烤店刺殺畫面曝光！凶手落網

獨／直搗教父級殺手美鷹會大哥王鑫別墅

獨／斬美鷹會金流！王鑫團夥操盤線上博弈

更多熱門

相關新聞

廈門飛行員核酸陽　同住3人也中

廈門飛行員核酸陽　同住3人也中

大陸自日前南京祿口國際機場，通報清潔工確診，釀目前7個省市超過200人染疫後，又有另一處機場拉響警報。據廈門市政府30日通報，在例行檢疫中，發現一名國際貨運航班機組成員張某，新冠病毒核酸檢測呈陽性，擴大檢測後，與張某同住的3名家庭成員，也呈現陽性，已緊急將4人送往醫院隔離診治。

喵在家吃太胖「肥肚炸出」被爸笑

喵在家吃太胖「肥肚炸出」被爸笑

警戒降級賭徒開市　141萬現金備戰！23人群聚5無罩

警戒降級賭徒開市　141萬現金備戰！23人群聚5無罩

張家界傳播　2000人與確診者看表演

張家界傳播　2000人與確診者看表演

Delta擴散7省　陸日增21例本土

Delta擴散7省　陸日增21例本土

關鍵字：

疫情降級出遊森林警察隊火災林務局

讀者迴響

熱門新聞

【心內話】仙女下山來送餐

即／嘉義驚爆工廠群聚「1傳9」！年紀最小僅5歲

韓選手田志希整形前後對比！網：根本換頭

朱木炎金牌月領7.5萬、銅牌一次領500萬！18年認後悔

如何看樊振東？林昀儒小聲問：我有資格評價他嗎

林昀儒父親揭成長史　深夜感謝「十大貴人」

即／體育署證實：林昀儒自費聘請教練

台灣「2個月擊退新冠疫情」　外媒歸功5大原因

林昀儒一句話談「球王樊振東」　讓中國嗨爆

全國疫苗失效案例曝光！5人打兩劑AZ滿14天還染疫

即／特殊交友圈延燒南台灣！高雄今+2　

一圖秒懂台灣今日賽程　戴資穎拼4強！林昀儒搶銅牌

13人接種疫苗後「血栓」　莊人祥：都是打AZ

19歲少女訓練「遭鏈球爆頭」昏迷3月逝　奧運夢碎

中華隊30日賽程　林昀儒搶男單銅牌

更多

最夯影音

更多
神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」

神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」
19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面