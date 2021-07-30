宴客隔板「切西瓜」　未來新生活曝！宜蘭下周二餐飲內用解封

▲▼宜蘭縣長林姿妙視察餐飲業8/3內用解封相關整備。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

為迎接8月3日餐飲業解封開放內用，宜蘭縣餐飲業均已蓄勢待發，並開始著手準備。宜蘭縣長林姿妙30日特別前往飯店附設餐飲業、宴席餐廳、小吃店及夜市進行視察，呼籲業者共同遵守防疫規定，切勿因疫情警戒降級而鬆懈，強調一起有防疫才會有生意，否則違規者將處以3千元以上1萬5千元以下之罰鍰。

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宜蘭縣長林姿妙表示，餐飲是民生基本需求，且宜蘭以觀光及美食聞名，但因鄰近雙北，開放內用必須考量更加周全。縣府首要針對頭城、礁溪、宜蘭及羅東等觀光重點鄉鎮的業者，進行餐飲業防疫措施輔導，迄今已輔導500餘家餐飲業業者。

縣長林姿妙提醒餐飲業者務必遵守衛生福利部公告的「餐飲業防疫管理措施」及「餐飲業防疫指引」規定，例如必須落實自主健康管理、加強環境清潔消毒、不同桌之人員間保持1.5公尺以上間距、獨立包廂、屏風間隔或使用隔板、同桌者安排梅花式座位或使用隔板等，始得提供內用服務，以確保消費者用餐環境的安全，並優先鼓勵外帶或外送服務。

另衛生局已製作餐飲業防疫自主管理相關表單及宣導單張，民眾可至宜蘭縣政府衛生局網站下載（網站位置：「首頁>主題專區>嚴重特殊傳染性肺炎專區>重要訊息」）。

微解封考驗業者及民眾的防疫素養，而抗疫已是全民共識，疫情期間全民也會扮演監督角色。縣府將於8月3日開放內用後，加強派員查核所有現場設座之餐飲業者，若查獲違規情事，將依傳染病防治法，處以3千元以上1萬5千元以下之罰鍰，呼籲業者務必不能鬆懈，不要以身試法。一般民眾需遵守外食用餐原則，防疫從你我做起；民眾如有餐飲業開放內用及食品安全衛生問題，請撥打食品藥物管理科專線電話03-9332779洽詢。

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