廈門爆「國際貨運飛行員」核酸陽　同住3人也中標





▲廈門機場有國際貨運機組飛行員新冠核酸檢測呈陽性，是近日大陸又一個出現疫情的機場。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者陳政錄／綜合報導

大陸自日前南京祿口國際機場，通報清潔工確診，釀目前7個省市超過200人染疫後，又有另一處機場拉響警報。據廈門市政府30日通報，在例行檢疫中，發現一名國際貨運航班機組成員張某，新冠病毒核酸檢測呈陽性，擴大檢測後，與張某同住的3名家庭成員，也呈現陽性，已緊急將4人送往醫院隔離診治。

通報顯示，30日，廈門市在按規程對入境人員主動核酸檢測時發現一名國際貨運航班機組成員張某新冠病毒核酸檢測呈陽性。官方指出在發現上述情況後，廈門市有關部門嚴格按有關規程對相關場所和人員採取封閉管理及環境消殺、開展流行病學調查、擴大核酸檢測等處置措施。

據央視報導，國際貨運航班機組成員張某，是一名飛行員，他曾執飛歐美客貨運，包括7月23日，執飛貨機到洛杉磯，在洛杉磯期間有辦理入境手續但未出機場，當日下午執機返回廈門。

23日下午，張某進行抵廈後第一次核酸檢測，結果為陰性，遂解除隔離於26日下午回到家中，但其在7月29日的再次核酸檢測後，報告陽性；在此之前，張某也曾於7月初，執飛到阿姆斯特丹的客運飛行，抵達當地後曾出機場活動10多個小時。

除此之外，重慶市衛健委30日上午也通報，江津區新增兩例本土新冠肺炎確診病例，為一對情侶，男性22歲29日因發燒，到醫療機構就醫，後於30日確診，其女友也在同日確診。

目前，重慶市仍在展開流行病學調查，正在追踪排查相關人員，對相關人員和環境採取相應的防疫措施。官方指，後續情況將及時向社會公佈。

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