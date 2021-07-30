嘉義爆11人群聚！王必勝再南下「成立前進指揮所？」　陳時中揭任務

▲王必勝南下嘉義縣。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

嘉義爆發11人群聚，醫福會執行長王必勝今天再南下到嘉義縣府討論防疫措施，外界好奇是否又要成立前進指揮所？指揮官陳時中說：「王必勝已經變成我們的諮詢專」，畢竟有相關的經驗，但疫情並沒有那麼大，但如果涉及集中檢疫，王必勝管理這塊，調派上比較順利，主要是諮詢跟參考意見的角色。

嘉義縣爆發職場群聚案件，目前已經有11人染疫，範圍包含嘉義縣市，另也發現一名個案有北部旅遊史，陳時中說，這個案子研判是在職場一段時間，可能有部分與北部有關連。

[廣告]請繼續往下閱讀...

嘉義縣長翁章梁請來醫福會執行長王必勝進行討論防疫措施，控制疫情。然而王必勝先前處理部立桃園醫院、苗栗電子廠群聚、北農群聚事件已經擔任三次前進指揮所指揮官，讓外界關心是否嘉義疫情也需要開前進指揮所。

陳時中一開始反問記者：「怎麼知道王必勝去嘉義？」後來解釋，王必勝變成我們諮詢的專家 因為畢竟有相關經驗。不過事情並沒有那麼大，嘉義長期並沒有什麼病例，因為居住區域比要開，所以有跨縣市到嘉義市的關連。

第二是集中檢疫所問題，陳時中說，嘉義過去幾乎沒有疫情，要檢疫時就需要用到集中檢疫所，而這一塊就是王必勝所管理，所以為了調配上更順利，到現場瞭解情形，但王必勝主要仍是諮詢跟提供參考意見的角色。