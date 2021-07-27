高虹安籲超前部署疫苗護照　「為邊境解封做好準備」

▲民眾黨立委高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／綜合報導

國內疫情趨緩，但邊境管制政策仍相當嚴格。民眾黨立委高虹安指出，為了恢復跨國際的經濟活動，各國開始推出彼此互相承認的疫苗護照，政府應該要超前部署疫苗護照，並與各國磋商互相認證，符合條件者出入境可不須接受篩檢或隔離檢疫，「這不僅是趨勢，更是必然的趨勢。」

高虹安27日在民眾黨團記者會上指出，為了恢復跨國經濟活動，歐盟、日本及美國夏威夷都已經啟用疫苗護照，國際疫情延燒超過一年半，應做好與新冠病毒長久共存的準備，但台灣政府目前規劃是什麼？有無對未來邊境解封超前部署？「如果今天沒有疫苗護照的話，不管是旅客的出入境都會造成很大的問題。」

歐盟7月初已啟用疫苗護照，若民眾滿足「接種歐盟批准疫苗、近期PCR檢測陰性、近期染疫康復」其中一項條件，即可在31國內自由通行，不須再接受篩檢或隔離檢疫，日本昨日起也推動疫苗護照，有出國計畫的日本國人憑疫苗護照可免除隔離檢疫，目前義大利、土耳其、波蘭、保加利亞和澳洲等5國承認使用。

對於疫苗護照，衛福部長陳時中25日指出，對於接種疫苗的人權與沒有接種疫苗的人權要來平衡，因此目前國內還不會採用疫苗護照。對此，高虹安表示，目前疫情趨緩是用邊境的嚴格防守換來，未來邊境若解封，政府應超前部署並與各國展開協商，「陳時中應該再好好思考，疫苗護照一個未來的趨勢。」