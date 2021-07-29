郭台銘又出手！　委託高虹安贈「心肺復甦機」給新竹市消防局

▲郭台銘委託高虹安贈「心肺復甦機」給新竹市消防局。（圖／高虹安辦公室提供）



政治中心／綜合報導

台灣民眾黨立法委員高虹安29日協同財團法人消防發展基金會邱昌其執行長，代表鴻海創辦人郭台銘，赴新竹市消防局捐贈兩台最先進的LUCAS3自動心肺復甦機（每台價值約95萬元），以及30萬元慰問金予受傷的義消總隊婦女大隊方桂琴總幹事，以行動力挺消防人員。

高虹安表示，郭台銘是警察子弟，幾十年來力挺警消不遺餘力，「工欲善其事，必先利其器」，這次捐贈的兩台LUCAS3自動心肺復甦機，總價值將近200萬元，配置給第一線救護人員，提供更高品質的CPR按壓，除了降低救護人員的體能消耗，還可以在行進中的救護車上穩定按壓，大幅提高傷患的救活率。

高虹安指出，過去郭台銘創辦人在創業時，任何最新最好的設備他都買在最前面，也正是為了提高生產品質、提升團隊效能的目的，絕不吝惜投資，今天也希望透過捐贈新型的心肺復甦機，幫助消防同仁，裝備升級、如虎添翼，提供市民更佳的服務與保護。

代表新竹市消防居接受捐贈的李世恭局長表示，竹市今年1至7月計有198位民眾到院無生命心跳(OHCA)，搶救後的救護率為28.79%、康復率為7.07%，其中有150次使用自動心肺復甦機搶救，這次受贈的兩台新型LUCAS3將配發給埔頂與朝山分隊使用，相信可以創造高品質的CPR，讓消防人員更有力量保護市民。