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交通部花9000萬紓困預算做旅遊VR影片　高虹安嘆：浪費人民血汗錢

▲▼台灣民眾黨立委高虹安表示，交通部昔有1.5億Umaji、今有九千萬VR旅遊體驗，數位觀光不應用紓困預算大撒幣！。（圖／取自高虹安臉書）

▲台灣民眾黨立委高虹安表示，數位觀光不應用紓困預算大撒幣。（圖／取自高虹安臉書）

記者林銘翰／台北報導

台灣民眾黨立委高虹安25日表示，交通部斥資9千萬的紓困振興特別預算，建置旅遊景點的VR影片，但紓困預算應該是先防疫或對產業紓困等，而非花了9千萬做一個無法救民於水火，成效難以立竿見影的東西，呼籲數位觀光不應用紓困預算大撒幣。

高虹安指出，猶記得去年交通部科顧室推出的Umaji應用程式服務，總共花費1.5億預算，結果臉書粉專竟然悄悄下架，至今也未看到APP上線服務。彷彿人民的納稅錢像是投入水中、一去不復返，也證明交通部的數位發展成果相當讓人失望。

高虹安說明，她理解前交通部長林佳龍想要推動數位觀光，希望借助科技讓體驗不受時空限制的想法，但觀光旅遊的本質是要促進當地的消費、人氣，進而賦予在地發展的新活水，而非只是讓大家「秀才不出門，能知天下事」。

高虹安說，就像是電商網站做的再便利、照片拍攝的再美觀，使用者體驗的最終目的還是要「結單付費」，而不是讓大家參觀選貨之後，改去別的地方下單，否則就失去意義了。

高虹安指出，交通部斥資新台幣9千萬的紓困振興特別預算，招標名為『智慧觀光虛實整合體驗先導計劃』，以建置旅遊景點的VR影片，但數位觀光的目標是什麼並不明確，如果是要讓外國人更加認識台灣，進而創造旅遊需求，那為何在疫情期間、沒辦法旅遊的時間推出VR旅遊影片。

高虹安強調，尤其是使用的並非一般年度預算，而是嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算，應該是先防疫或對產業紓困等，而非花了9千萬做一個無法救民於水火，成效難以立竿見影的東西。

高虹安表示，觀光局在過去三年，每年都有固定花預算在拍影片，已經累積了不少的素材，比如自行車、鐵道旅遊都會根據主題製作，有些影片宣傳性不錯，有破百萬、甚至幾十萬的觀看數。

不過，高虹安指出，近期影片的觀看數卻乏善可陳，特別相關類似的360度VR影片觀看數只有數百到數千，現在又特別用特別預算去做主題與內容明顯重疊性的東西，讓她質疑合理性、急迫性何在，特別預算竟然拿來做這種東西，「不禁讓我嘆了好幾口氣」。

高虹安也發現，許多部會都有共同的迷思，就是常常為了追求數位化跟科技化，而創造出許多名詞與計畫，並且編列龐大的執行預算，但對數位科技發展真正的需求與內涵並不清楚。

高虹安強調，她樂見政府與社會持續朝數位化與科技化的方向邁進，進而與世界潮流接軌，但是行政部門往往以為用了嶄新但空洞的名詞、鉅額的預算招標，就能達到政府數位轉型的目標，沒有掌握真正脈動趨勢的政策發想，只是在浪費人民的血汗錢。

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