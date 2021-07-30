張家界引爆「Delta傳播鏈」　2000人與確診者看表演：全挨著坐

▲湖南張家界《魅力湘西》大型歌舞秀。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

受南京關聯疫情影響，近日大陸湖南省通報多起本土染疫者，其中以張家界為中心的傳播鏈條，儼然成為Delta變異毒株入侵後的「中轉站」。疫調結果顯示，由於他省確診者曾在張家界，與2000人一同觀賞「魅力湘西」表演，大家沒有間隔，全都「挨著坐」，判斷是此輪疫情從張家界擴散往其他5省7地的主因。

中國大陸南京祿口國際機場於20日，通報發生多起本土確診病例，後被證實與Delta變異毒株有關後，大陸廣東、遼寧、安徽等省市，陸續通報與南京關聯的本土染疫者。





▲南京市關聯疫情，在張家界造成擴散。（圖／CFP）

隨後，經疫調發現，3名26日遼寧省大連市通報，與南京疫情關聯的新冠核酸呈陽性者，與27日大連市通報的另一名染疫者有關聯，4人活動軌跡有交集，均於22日，到湖南省張家界市旅遊，與其他2000人，一同觀賞「魅力湘西」表演。

魅力湘西官方客服熱線工作人員表示，當晚大概有2000多名觀眾，座位沒有間隔，「都是挨著坐」，進劇場時要求大家配戴口罩，但沒辦法保證全程配戴。

此後，江蘇淮安、北京市、四川成都等多度報告的感染者，其疫調情況均發現與張家界市有關。

淮安發布表示，7月22日，江蘇淮安洪澤區某企業組織67名員工到湖南張家界旅遊，於7月27日返回洪澤，最後有4人新冠核酸檢測成果為陽姓；成都市政府28日晚也通報，27日21時至28日18時，成都新增5例本土確診病例，1例無症狀感染者，染疫者曾去張家界旅遊，與遼寧大連的確診患者有行程交叉。

接著，連續有湖南省常德市、湖南長沙寧鄉市，以及29日北京和張家界當地，通報的3例本土確診者，均曾前往張家界等地旅遊，或與上述疫情關聯。張家界市新冠疫情防控工作指揮部已發布通告，經評估，7月22日晚第一場（18:00-19:00）魅力湘西所有觀眾屬於高風險人群，請立即向當地社區（村）或疾控機構報告，配合落實集中隔離和核酸檢測防控措施。

為防止疫情持續擴散，張家界已關閉人員聚集的密閉場所，和所有景區景點；據官方通報，截至目前統計數據，在張家界還有754個旅行團，共1.19萬人。29日下午起，當地政府已逐個勸返旅行人員，組織專用巴士。

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