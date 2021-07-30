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Delta病毒擴散7省！　陸日增21例本土確診

▲南京市疫情升級，全員核酸檢測。（圖／CFP）

▲南京市疫情升級，全員核酸檢測。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸此輪因Delta變異毒株入侵，從南京祿口國際機場爆發的疫情，已擴散到江蘇、廣東、安徽、遼寧、北京、湖南、四川等7個省市。據大陸國家衛健委通報，7月29日0—24時，全大陸再新增確診病例64例，其中境外輸入病例43例，本土病例21例（江蘇18例，湖南2例，北京1例）。

無症狀感染者方面，新增25例，其中境外輸入17例，本土8例（江蘇4例，湖南4例）。

目前，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例932例（其中重症病例25例），累計治愈出院病例87307例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例92875例，現有疑似病例2例。

在疫情爆發點江蘇省方面，18例新增本土確診病例中，南京市報告13例，淮安市報告1例，揚州市報告4例，另4例無症狀感染者中，無錫市報告1例，淮安市報告3例

面對南京疫情持續擴散，大陸防疫專家鍾南山坦言，由於Delta變異株患者的病毒載量高，呼出病毒濃度大，傳染性極強，所以過去的密接概念已不適用。現在密接者的概念是「在同一空間、同一單位、同一建築，在發病前四天」　，和病人相處在一起的，都是密切接觸者。

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