　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸國產疫苗不敵Delta？　國藥、科興回應：仍有保護力

▲▼中國科興、國藥疫苗與COVAX簽署合作協議，預計從7月起提供疫苗。（圖／路透社）

▲中國科興、國藥疫苗與COVAX簽署合作協議。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

南京市此輪疫情爆發，造成破百例本土確診、蔓延至7個省市後，大陸國產疫苗，對於Delta變異毒株保護力是否足夠引發討論。對此，大陸鷹派官媒《環球時報》報導引述多個大陸疫苗廠商回應指，他們的疫苗對於Delta等變異株依然有保護效力。

自21日江蘇南京祿口國際機場，通報工作人員染疫，後被證實與Delta變異毒株有關以來，目前已蔓延7個省市，造成約200人染疫。值得注意的是，在南京最初出現的病例中，多為已接種疫苗的機場工作人員。

▲▼ 中國科興疫苗,Sinovac。（圖／路透）

▲中國科興疫苗對變異毒株的保護力，受到討論。（圖／路透）

對此，中國國藥中生董事長楊曉明在接受陸媒採訪時，稱他們在在實驗室中，通過將已接種中國生物新冠滅活疫苗人群的血清，與多個新冠病毒變異株進行交叉中和實驗後發現，中國生物新冠疫苗對包括Delta毒株在內的4種典型變異株都能實現交叉中和。換句話說，中國生物新冠疫苗仍能提供有效保護。

科興生物首席商務官楊光也表示，科興目前已經獲得Delta、貝塔和伽馬株的樣本，通過將接種科興疫苗的受試者血清與不同病毒株進行中和試驗，看到了顯著效果。楊光補充稱，科興疫苗在拉美地區已得到大規模使用，智利發表的大規模真實世界研究表明，科興疫苗在伽馬株流行的地區是有明顯保護作用的，而科興在對Delta株的血清中和抗體研究中，也看到了與伽馬株類似的試驗結果。

智飛龍科馬公司生產的重組蛋白新冠疫苗，已在中國國內使用超過1.5億劑次。智飛生物公司副董事長蔣凌峰說，雖然相比原始毒株，智飛疫苗對Delta等變異株的保護效力有一定程度下降，但差異很小。從實驗室數據看，疫苗對Delta變異株的保護效果還是值得期待的。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
被金屬球爆頭！19歲鏈球少女奧運夢碎　搶救不治
他失去妻女跳下華江橋！遺體找到了　家屬無人要認屍
「阿美女將」陳念琴1比4吞敗　奧運拳擊止步8強戰
快訊／蒐證4年重兵拘捕美鷹會殺手教父　200萬交保
快訊／嘉義驚爆工廠群聚「1傳9」！年紀最小僅5歲
林昀儒爭銅對手「18連敗」輸到怕了　竟叫老婆穿這衣服對打
第一次男友家！蘿莉塔忍不住冒「生理反應」　踩雷被句點
林昀儒銅牌戰「挑戰空前紀錄」　嗨翻全民：台灣奧運史上第1人
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

南京Delta確診10天破180例！源頭指向「俄羅斯入境航班」

南京185人染疫　江寧高風險區停工停課

張家界成「Delta中轉站」擴散7省　所有景點關閉「旅客暫緩前來」

陸國產疫苗不敵Delta？　國藥、科興回應：仍有保護力

吳釗燮受葡媒專訪提陸威脅台　國台辦：謀獨拒統注定失敗

張家界引爆「Delta傳播鏈」　2000人與確診者看表演：全挨著坐

Delta病毒擴散7省！　陸日增21例本土確診

台美日首對話「抗中！」　楊明杰：台對美存在幻想十分平底之蛙

台日美戰略對話「團結抗中」　國台辦：別向「台獨」發出錯誤信號

台美日戰略對話共識「聯合抗中」　趙立堅：形式、內容都負面

神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

男子體操「失掉金牌」陸網罵爆橋本大輝！　黃子韜怒譙裁判：眼瞎…宣璐嗆「太噁心」

橋本大輝逆轉勝「勇奪體操金牌」　賽後IG遭中國大陸網友辱罵洗版

也許沒奪牌...但他們值得被記住　台灣囝仔站上奧運「專注的那刻」

苦鬥7局敗陣！被問「如何看球王」　林昀儒謙虛回：我有資格評價他嗎

AOA前成員珉娥輕生！才剛發8聲明　「出血過多動手術，意識還未清醒」

南京Delta確診10天破180例！源頭指向「俄羅斯入境航班」

南京185人染疫　江寧高風險區停工停課

張家界成「Delta中轉站」擴散7省　所有景點關閉「旅客暫緩前來」

陸國產疫苗不敵Delta？　國藥、科興回應：仍有保護力

吳釗燮受葡媒專訪提陸威脅台　國台辦：謀獨拒統注定失敗

張家界引爆「Delta傳播鏈」　2000人與確診者看表演：全挨著坐

Delta病毒擴散7省！　陸日增21例本土確診

台美日首對話「抗中！」　楊明杰：台對美存在幻想十分平底之蛙

台日美戰略對話「團結抗中」　國台辦：別向「台獨」發出錯誤信號

台美日戰略對話共識「聯合抗中」　趙立堅：形式、內容都負面

父親節送禮！　壽險業建議這5大保單

快訊／民進黨立院黨團：不分貧富普發現金　浪費中央和地方政府資源

調查局緝毒英雄「海撈1.6億」私吞毒品轉賣 　法官裁定續押

戴資穎今下午4點30分正面對決泰國依瑟儂　力拼4強門票

棄百萬年薪當廚師「卻遇3級警戒」　他急轉送餐挺醫護：我要撐萬華

超可愛老婆上陣！《寶可夢大集結》沙奈朵正式參戰　

想吃先排隊！桃園「黑糖饅頭」濃郁紮實　獅子頭肉包搭酸菜超對味

目擊「鋼鐵人」飛越1524m高空！　波音747急呼叫LA塔台

訓練中「遭金屬球爆頭」！19歲鏈球少女奧運夢碎　昏迷3月病逝

張金鳳爆被蕭大陸打「他帶驗傷」　王中皇被點名：事情過那麼久…

大陸熱門新聞

中國水球隊被日本「壓身」　陸網友火大

Delta擴散7省　陸日增21例本土

張家界傳播　2000人與確診者看表演

80mins連拿兩金！23歲蝶泳美少女驚艷東奧

「樊振東以暴制暴」衝熱搜第2 陸網友：救命、心臟要停了

睡衣女4樓墜下！重摔樓先拉裙遮內褲

236cm第一巨人爽娶28歲妻！14年後現況曝

前三級片女星變服務生！沒片演蛋糕店打工

陸國產疫苗不敵Delta？　業者回應

陸羽球選手忘情喊出「我曹」四連發 事後急發文：讓大家誤會了

張家界成「Delta中轉站」　關閉所有景點

險勝「中國台北」林昀儒 陸官媒指樊振東苦戰7局

台日美對話「團結抗中」　國台辦回應

北京+2連180天零確診破功！都因南京犯低級錯誤

更多熱門

相關新聞

南京185人染疫　高風險區停工停課

南京185人染疫　高風險區停工停課

大陸南京市疫情持續。據當地衛健委通報，截至7月29日24時，全市累計報告本土確診病例184例、無症狀感染者一例。由於在這185例感染者中，有多達157例在江寧區，江寧區政府30日晨公告表示，江寧高風險地區停工停產停課，全區各類診所全面停診。

蔡英文手臂獻國產疫苗「陳時中建議的」

蔡英文手臂獻國產疫苗「陳時中建議的」

張家界傳播　2000人與確診者看表演

張家界傳播　2000人與確診者看表演

Delta擴散7省　陸日增21例本土

Delta擴散7省　陸日增21例本土

醫最擔心兩週後的父親節　曝關鍵10天

醫最擔心兩週後的父親節　曝關鍵10天

關鍵字：

新冠病毒新冠肺炎國藥科興大陸中國

讀者迴響

熱門新聞

【心內話】仙女下山來送餐

如何看樊振東？林昀儒小聲問：我有資格評價他嗎

朱木炎金牌月領7.5萬、銅牌一次領500萬！18年認後悔

林昀儒父親揭成長史　深夜感謝「十大貴人」

韓選手田志希整形前後對比！網：根本換頭

即／體育署證實：林昀儒自費聘請教練

台灣「2個月擊退新冠疫情」　外媒歸功5大原因

林昀儒一句話談「球王樊振東」　讓中國嗨爆

全國疫苗失效案例曝光！5人打兩劑AZ滿14天還染疫

即／特殊交友圈延燒南台灣！高雄今+2　

中華隊30日賽程　林昀儒搶男單銅牌

13人接種疫苗後「血栓」　莊人祥：都是打AZ

好市多「斷貨神物」　推出綜合版

蔡依林突拋「重磅消息」網全炸了！　隔3個月開工辣洩螞蟻腰

一圖秒懂台灣今日賽程　戴資穎拼4強！林昀儒搶銅牌

更多

最夯影音

更多
神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」

神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」
19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面