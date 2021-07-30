陸國產疫苗不敵Delta？　國藥、科興回應：仍有保護力

▲中國科興、國藥疫苗與COVAX簽署合作協議。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

南京市此輪疫情爆發，造成破百例本土確診、蔓延至7個省市後，大陸國產疫苗，對於Delta變異毒株保護力是否足夠引發討論。對此，大陸鷹派官媒《環球時報》報導引述多個大陸疫苗廠商回應指，他們的疫苗對於Delta等變異株依然有保護效力。

自21日江蘇南京祿口國際機場，通報工作人員染疫，後被證實與Delta變異毒株有關以來，目前已蔓延7個省市，造成約200人染疫。值得注意的是，在南京最初出現的病例中，多為已接種疫苗的機場工作人員。

▲中國科興疫苗對變異毒株的保護力，受到討論。（圖／路透）

對此，中國國藥中生董事長楊曉明在接受陸媒採訪時，稱他們在在實驗室中，通過將已接種中國生物新冠滅活疫苗人群的血清，與多個新冠病毒變異株進行交叉中和實驗後發現，中國生物新冠疫苗對包括Delta毒株在內的4種典型變異株都能實現交叉中和。換句話說，中國生物新冠疫苗仍能提供有效保護。

科興生物首席商務官楊光也表示，科興目前已經獲得Delta、貝塔和伽馬株的樣本，通過將接種科興疫苗的受試者血清與不同病毒株進行中和試驗，看到了顯著效果。楊光補充稱，科興疫苗在拉美地區已得到大規模使用，智利發表的大規模真實世界研究表明，科興疫苗在伽馬株流行的地區是有明顯保護作用的，而科興在對Delta株的血清中和抗體研究中，也看到了與伽馬株類似的試驗結果。

智飛龍科馬公司生產的重組蛋白新冠疫苗，已在中國國內使用超過1.5億劑次。智飛生物公司副董事長蔣凌峰說，雖然相比原始毒株，智飛疫苗對Delta等變異株的保護效力有一定程度下降，但差異很小。從實驗室數據看，疫苗對Delta變異株的保護效果還是值得期待的。

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