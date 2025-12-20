73歲普丁罕見認了「戀愛中」！外界紛猜18年情婦　風流史被挖出

▲ 普丁19日舉行年度年終記者會。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁19日在年終記者會上語出驚人，罕見承認自己「正在戀愛」，引發外界對其神秘私生活的熱烈討論。現年73歲的普丁面對媒體提問時，僅簡短回應「是的」，但拒絕透露戀愛對象身份。

《太陽報》報導，外界普遍推測，普丁指的可能是與他維持18年祕密關係的前韻律體操選手、奧運金牌得主卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。現年42歲的卡巴耶娃曾被稱為前蘇聯「最靈活的女人」，據傳與普丁育有2個兒子，分別是10歲的伊凡（Ivan Spirodonov）和6歲的小弗拉基米爾（Vladimir Spirodonov），兩人皆使用化名生活。

▲ 普丁與卡巴耶娃2008年傳出戀情。（圖／取自克里姆林宮官網）

▲ 卡巴耶娃曾於2004年雅典奧運奪金。（圖／達志影像／美聯社）

俄國調查記者今年還爆料，普丁58歲時曾與一名未成年選美比賽選手哈爾切娃（Alisa Kharcheva）有染。當時普丁已和前妻柳德米拉（Lyudmila Ocheretnaya）分居，和卡巴耶娃關係穩定。但報導指出，17歲的哈爾切娃每隔2周會被偷偷帶進普丁住所，且都安排在卡巴耶娃外出不在家的時間，不過這段婚外情僅維持約1年。

此外，普丁還曾與50歲銀行家兼脫衣舞俱樂部老闆克里沃諾吉赫（Svetlana Krivonogikh）有過長期婚外情，兩人育有現年22歲的女兒路易莎．羅佐娃（Luiza Rozova），但普丁從未公開承認這段關係。

普丁曾稱，「我有自己的私生活，不允許他人干涉，這必須被尊重。」分析認為，他此次罕見公開承認戀愛可能是為軟化強硬形象，或為日後公開祕密家庭鋪路。