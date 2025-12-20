　
國際

73歲普丁罕見認了「戀愛中」！外界紛猜18年情婦　風流史被挖出

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）19日舉行年度年終記者會。（圖／路透）

▲ 普丁19日舉行年度年終記者會。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁19日在年終記者會上語出驚人，罕見承認自己「正在戀愛」，引發外界對其神秘私生活的熱烈討論。現年73歲的普丁面對媒體提問時，僅簡短回應「是的」，但拒絕透露戀愛對象身份。

《太陽報》報導，外界普遍推測，普丁指的可能是與他維持18年祕密關係的前韻律體操選手、奧運金牌得主卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。現年42歲的卡巴耶娃曾被稱為前蘇聯「最靈活的女人」，據傳與普丁育有2個兒子，分別是10歲的伊凡（Ivan Spirodonov）和6歲的小弗拉基米爾（Vladimir Spirodonov），兩人皆使用化名生活。

▲▼俄羅斯總統普丁與緋聞女友、情婦卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。（圖／取自克里姆林宮官網）

▲ 普丁與卡巴耶娃2008年傳出戀情。（圖／取自克里姆林宮官網）

▲▼普丁的情婦卡巴耶娃（Alina Kabaeva）是前奧運韻律體操選手，曾在2004年雅典奧運獲得金牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 卡巴耶娃曾於2004年雅典奧運奪金。（圖／達志影像／美聯社）

俄國調查記者今年還爆料，普丁58歲時曾與一名未成年選美比賽選手哈爾切娃（Alisa Kharcheva）有染。當時普丁已和前妻柳德米拉（Lyudmila Ocheretnaya）分居，和卡巴耶娃關係穩定。但報導指出，17歲的哈爾切娃每隔2周會被偷偷帶進普丁住所，且都安排在卡巴耶娃外出不在家的時間，不過這段婚外情僅維持約1年。

此外，普丁還曾與50歲銀行家兼脫衣舞俱樂部老闆克里沃諾吉赫（Svetlana Krivonogikh）有過長期婚外情，兩人育有現年22歲的女兒路易莎．羅佐娃（Luiza Rozova），但普丁從未公開承認這段關係。

普丁曾稱，「我有自己的私生活，不允許他人干涉，這必須被尊重。」分析認為，他此次罕見公開承認戀愛可能是為軟化強硬形象，或為日後公開祕密家庭鋪路。

12/18 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／台南科技大廠火警！恐怖黑煙竄天
隨機砍人悲劇重演！中捷「長髮哥」強忍淚水：悲傷到不行
孫生坦承曾與未成年愛愛　激動哽咽「我已賠妳65萬！」
73歲普丁罕見認了「戀愛中」！
新北50人登山團傳意外　領隊突倒地死亡
犯罪專家：張文並不想死
被張文奪命！騎士「停原地讓路」卻成目標　躺血泊慘死網看哭

關鍵字：

普丁戀愛卡巴耶娃俄羅斯私生活

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制
北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

中山站恐攻 傷者倒地

中山站恐攻 傷者倒地

