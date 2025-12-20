　
影／隨手錄北車大煙！回家看影片嚇傻「拍到張文」：近在咫尺

記者鄺郁庭／綜合報導

犯下北捷、中山商圈隨機殺人案的張文，在犯案完墜樓身亡，當天身影在網上引發討論。就有網友表示，在北車隨手錄下捷運站內出現大量煙霧的畫面，當下並未多想，直到回家看到「北捷砍人」的新聞，再回頭檢視影片時，赫然發現畫面中的男子，穿著、配件與新聞描述高度相符，瞬間讓他嚇到直呼「不是吧…真的會嚇哭，近在咫尺」。

有網友在Threads貼出當時隨手拍的影片，「鞋襪…眼鏡…帽子…褲子…外…外套！只是隨手錄的大煙，回家看到新聞，再看看他…不是吧…拜託跟我說不是，真的會嚇哭，近在咫尺。」當時他只是想把冒煙的畫面拍下來，卻沒想到拍到一位掩面奔跑的路人男子，從鞋襪、眼鏡、帽子、褲子到外套都和張文的穿著高度重合。

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲原PO拍到張文在北車犯案完的身影。（圖／原PO授權引用）

犯案身影曝光　網喊細思極恐

畫面曝光後，不少人也心有餘悸，紛紛留言直呼太可怕，「好可怕，他是裝成路人被台灣人保護著，然後去傷害其他台灣人」、「他還看你鏡頭，真的瘋了，幸好你沒事@@」、「他走路外八辨識度真的超高，一看就覺得不對勁」、「看起來就是穿外套偽裝成普通人，冷靜到不行」、「煙霧裡只有他摀住口鼻，真的跟其他人不一樣。」

留言區也有多名網友補充細節，有人指出，新聞提到嫌犯犯案後騎 YouBike 回旅館，途中還進過便利商店買水，與影片時間線吻合；也有人發現，嫌犯在進入旅館的監視器畫面中，確實穿著與影片中相同的外套，推測可能是刻意「變裝裝路人」混入人群。

12/18 全台詐欺最新數據

35歲男在捷運站外高喊「我有槍」被壓制畫面曝光
隨手錄北車大煙！回家看影片嚇傻「拍到張文」
不只關稅！還有「3大未爆彈」夾擊台灣傳產　供應鏈斷裂恐怖後果
快訊／北捷傷者證實為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」
快訊／北捷案1傷患是愛滋感染者　衛福部下午緊急說明
張文恐攻武器曝光！ 屯5刀、35顆油彈、24煙霧彈

停個紅燈就被砍脖子　高大成驚：我也覺得很恐怖

桃園市27歲男子張文昨（19）晚先在台北車站投擲多枚煙霧彈後，一路逃竄至中山商圈，他手持長刀向路人和店家隨機砍殺，造成4人死亡、11人受傷慘劇，知名法醫高大成說，停個紅燈，脖子就被砍掉，連他也覺得很恐怖，走在外面很危險，他認為，應釐清兇手背後有無朋友資助，以及是否宗教或是組織操控。

兇嫌正面曝！同學憶高中孤僻卻熱心　畢業性情大變

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

誠品員工猜「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

快訊／模仿效應來了！男捷運站高喊「我有槍」

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

無差別殺3路人　張文高中同學：很意外他變這樣

煙霧彈投擲點撞上漫畫劇情！作者曝恐怖巧合

快訊／圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰開門閂」卸裝備墜樓

下班逛誠品遭張文奪命！37歲男相驗結果曝

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

