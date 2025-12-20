影／隨手錄北車大煙！回家看影片嚇傻「拍到張文」：近在咫尺

記者鄺郁庭／綜合報導

犯下北捷、中山商圈隨機殺人案的張文，在犯案完墜樓身亡，當天身影在網上引發討論。就有網友表示，在北車隨手錄下捷運站內出現大量煙霧的畫面，當下並未多想，直到回家看到「北捷砍人」的新聞，再回頭檢視影片時，赫然發現畫面中的男子，穿著、配件與新聞描述高度相符，瞬間讓他嚇到直呼「不是吧…真的會嚇哭，近在咫尺」。

有網友在Threads貼出當時隨手拍的影片，「鞋襪…眼鏡…帽子…褲子…外…外套！只是隨手錄的大煙，回家看到新聞，再看看他…不是吧…拜託跟我說不是，真的會嚇哭，近在咫尺。」當時他只是想把冒煙的畫面拍下來，卻沒想到拍到一位掩面奔跑的路人男子，從鞋襪、眼鏡、帽子、褲子到外套都和張文的穿著高度重合。

▲原PO拍到張文在北車犯案完的身影。（圖／原PO授權引用）

犯案身影曝光 網喊細思極恐

畫面曝光後，不少人也心有餘悸，紛紛留言直呼太可怕，「好可怕，他是裝成路人被台灣人保護著，然後去傷害其他台灣人」、「他還看你鏡頭，真的瘋了，幸好你沒事@@」、「他走路外八辨識度真的超高，一看就覺得不對勁」、「看起來就是穿外套偽裝成普通人，冷靜到不行」、「煙霧裡只有他摀住口鼻，真的跟其他人不一樣。」

留言區也有多名網友補充細節，有人指出，新聞提到嫌犯犯案後騎 YouBike 回旅館，途中還進過便利商店買水，與影片時間線吻合；也有人發現，嫌犯在進入旅館的監視器畫面中，確實穿著與影片中相同的外套，推測可能是刻意「變裝裝路人」混入人群。