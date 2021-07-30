柯文哲查特權疫苗55頁報告全公開　高嘉瑜、Ben、衛生局對話一次看

▲高嘉瑜、柯文哲。（圖／ETtoday資料照）



記者陳家祥／台北報導

台北市政府日前捲入黑箱疫苗風暴，還扯出立委高嘉瑜關說疫苗，引發外界討論。對此，北市府27日晚間將調查報告放上網，其中詳載高嘉瑜自5月30日起至6月9日止，多次向衛生局索要疫苗，還稱「我又來了」等；此外，連好心肝診所透過黃珊珊友人BEN找上門索疫苗一事，相關調查全都公開上網，供外界參閱。

好心肝等診所COVID-19疫苗爭議調查報告

好心肝診所索要疫苗過程

小禾馨診所索要疫苗過程

高嘉瑜11天8度索要疫苗 事件爆發當天繼續要

台北市廉政透明委員會27日公布3份好心肝事件調查報告。關於立委高嘉瑜關說疫苗一事，根據報告，高自5月30日起至6月9日止，多次向衛生局長黃世傑洽詢撥發COVID-19疫苗予小禾馨，黃均轉知蔡專員處理，僅其中1次因蔡專員請假中，遂轉知時任疾管科長余燦華，並將吳姓股長之聯繫方式予高立委。

根據報告，高嘉瑜在5月31日12點01分，傳LINE訊息給黃世傑，以照顧孕婦和新生兒為由，索要300到345支疫苗，黃於12時10分回覆，「大家都在爭取在排定順序下我們儘可能滿足需求」、12點11分再回覆「我再問一下。目前估算 應可以」，並再轉傳其與高立委對話予蔡姓專員。

另外，6月3日時，高嘉瑜向黃世傑傳LINE，指禾馨還需要莫德納10到20支疫苗。高的訊息內容為，「我又來了，如果莫德納來，可以保留給禾馨10-20支的額度嗎？還有一些管理部的醫生，有血栓病史跟疑慮，抱歉又麻煩你了，謝謝局長，20 人份就可以」。

值得一提的是，6月9日黑心疫苗事件爆發後，高嘉瑜竟還在索要疫苗。根據報告，高嘉瑜在9日10點01分向傳LINE給黃世傑，稱「抱歉抱歉，禾馨昨晚沒去拿說今天早上去拿兩瓶，但衛生局又說沒有了？可以讓他們現在去拿嗎？」

對此，高嘉瑜晚間回應，好心肝報告還她清白，證明她沒施壓，市府也沒拒絕，「我只是轉達陳情，相信衛生局也是站在保護孕婦的立場，而且禾馨都是打在一到三類，合情合理合法」。

高嘉瑜還反過來質疑，相較之下，北市府沒說清楚的是好心肝100多人卻能拿1000多隻疫苗，違法給志工施打，BEN又是誰？衛生局分配疫苗的原則跟標準到底是什麼？

許金川託「Ben」向黃珊珊索要疫苗未果 疾管科自行決定發放

而關於黃珊珊的民間友人Ben，代好心肝診所索要COVID-19疫苗一事，根據報告，比對黃珊珊和BEN、和好心肝相關人等的對話紀錄，黃珊珊與許金川確實非舊識，友人BEN在6月6日陸續代轉許金川的需求給黃珊珊，但還未獲得具體回應，好心肝深夜打特權疫苗的事就已遭媒體揭露。

報告指出，經訪談相關人員並檢視相互間、群組間LINE對話紀錄、簡訊內容及通聯紀錄，配發「好心肝診所」疫苗係基於前有已配發「小禾馨診所」之前 例，復有疫苗施打執行期限壓力，由疾管科自行決定發放，尚無黃珊珊授意配發好心肝診所疫苗之具體事證。

針對整起事件的缺失之處，北市府總結，一、配發診所COVID-19疫苗未違反中央指示，惟與本府該階段施打政策不符。二、配發疫苗違反公平原則，有差別待遇。三、核發數量未經審核，致偏離合理數量。四、未明確告知施打對象，造成認知差距。