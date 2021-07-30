最強保護力疫苗組合「打這兩劑」　醫：抗體與T細胞免疫都強

記者黃翊婷／綜合報導

關於疫苗混打的議題，各界至今仍有許多不同意見。胸腔科醫師蘇一峰29日在臉書PO文分享重量級醫學期刊《Nature Medicine》的文章，文中提到AZ與mRNA疫苗混打後，可以得到最高的T細胞免疫能力，相當於抗體與T細胞免疫兩樣都強。

▲台北市政府鼓勵高中職老師接種疫苗，為一個月後的開學做準備。（圖／記者湯興漢攝）

蘇一峰表示，《Nature Medicine》發文支持AZ與mRNA疫苗混打，文中提到的結論是，單用AZ疫苗抗體弱、T細胞免疫強，而單用mRNA疫苗抗體強、T細胞免疫弱，若是兩者混打，則可以抗體與T細胞免疫兩樣都強。

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「而《Nature Medicine》這麼發文，原是因為當期刊登了一篇來自德國的混打研究，研究中發現，混打的抗體濃度是AZ打兩次的9倍！」蘇一峰說，混打可以得到最高的T細胞免疫能力，AZ疫苗次之，單用mRNA疫苗則排在最後。

▼蘇一峰臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／蘇一峰）

但對於疫苗混打的議題，國內目前仍有各種聲音。桃園市長鄭文燦27日在防疫記者會上證實，部立桃園醫院有參與AZ加莫德納疫苗混打計畫，由部桃徵求測試計畫，測試者混打後會有發燒等症狀，不過，這是要做成科學數據，再由測試計畫專家針對數據來做驗證報告，最後數據再交由中央疫情指揮中心醫療組或疫苗組做為參考。

中央流行疫情指揮中心27日也再次重申，目前沒有開放讓民眾混打疫苗。

而前台大感染科醫師林氏璧28日在《新聞面對面》節目上指出，混打疫苗成為世界趨勢，是因為實在太難控制這些疫苗到貨的狀況，所以很難控制手上掌握什麼疫苗，有時候1、2個月就是特別缺某種疫苗，這真的是沒辦法控制的事；至於混打疫苗議題，他認為，得看後續到貨量，還有到底可不可以有更多的安全性跟有效性研究而定。