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「最擔心兩週後的父親節」　女醫揭未來10天是疫情風險關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心28日公布國內新增18例確診，分別為16例本土及2例境外移入，無人死亡。前立委、醫師林靜儀29日在臉書PO文表示，國內本土病例進入二位數已經一個月，但她很擔心兩週後的父親節，到時多少會增加交通流動或聚餐，「未來10天大家一起努力。」

▲新冠肺炎疫情漸趨緩，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

▲疫情逐漸趨緩，台北街頭逛街的民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

全國自27日調降至二級警戒，中央流行疫情指揮中心29日公布國內新增18例確診，其中16例本土、2例境外，無人死亡。根據指揮中心公布的數字來看，從5月11日本土社區疫情開始，國內本土病例累計已超過1.4萬例、破700例死亡，不過，過去一個月來單日病例皆無超過百例，顯見整體疫情正在趨緩。

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前立委、醫師林靜儀29日在臉書PO文表示，其實台灣確診病例數進入二位數已經一個月了，29日的非居家隔離陽性個案降到全確診個案的12.5％，代表多數都已經在疫調隔離掌握之中。

「我比較擔心的是兩週後的父親節。」林靜儀坦言，父親節多少會增加交通流動和聚餐、聚會的發生，所以未來10天將會是關鍵，「未來10天大家一起努力，盡量降低確診數，我們在父親節之後兩週的疫情風險會比較低。」

今日16例本土，其中14例居隔。 其實台灣進入2位數確診已經一個月了，但是今天的非居隔陽性個案降到全確診個案的12.5%，表示多數都已經在疫調隔離掌握之中。 我比較擔心的是二週後的父親節，這多少會增加交通流動和聚餐聚會的發生；未來10天...

林靜儀醫師發佈於 2021年7月28日 星期三
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