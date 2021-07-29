三重聯醫爆未預約接種疫苗　劉和然：違規就取消施打資格

記者蔡文鈴／新北報導

新北今（29）日新增7例確診個案，副市長劉和然以及衛生局長陳潤秋下午於疫情應變記者會說明最新防疫作為。針對三重聯醫爆出未預約就能施打疫苗，副市長劉和然強調，若有醫療院所違反相關規定，最重將取消施打資格。

劉和然表示，昨天三重聯醫的施打對象是50歲以上，就是符合中央規範的施打對象，這些對象在聯醫施打時都有過健保卡，在分配施打的時候，除網路預約的系統外，還要靠里鄰長協助，有部分民眾是當場造冊一併施打，而這批施打者就是可以施打的人，只是不會用相關系統。

劉和然說，已請衛生局迅速了解，如果是診所醫療院所違反規定視情節重大取消施打資格，違反傳染病防治法的一定會追究。

此外，月中有兩梯次要求里長造冊施打莫德納疫苗，但衛生局疑似怕事情擴大想塞疫苗到議員服務處遭拒絕，對此，劉和然表示，「我們連議員都沒有打，更不可能議員辦公室都打，會再去了解，如果有這樣的狀況絕不寬貸」。

新北市7例確診分布為，新莊2人、淡水2人，淡水、新莊、三重各1人。7例確診個案感染源中，家戶傳染佔3、醫療佔1人、感染源釐清中1人、其他2人。劉和然說明，1位淡水確診者，2位新莊確診者，都是被家人感染；三重、永和都是被朋友感染；居住於板橋的確診者，先前居住在北市的旅館被傳染，感染源釐清中。

▼新北防疫0729。（圖／翻攝直播）

