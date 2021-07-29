49天+0被無症狀破功！嘉義男照胃鏡PCR驚確診　接觸者全面採檢

▲嘉義市新增一確診案例，環保局已於個案出入商場進行大傾銷。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

依據中央流行疫情指揮中心公布，嘉義市29日新增1例COVID-19確診個案（案15743），指揮官市長黃敏惠表示，該案是30多歲的男性居住在嘉義市，個案並無症狀，此次是因曾有胃潰瘍病史需定期追蹤，預計執行胃鏡檢查，故於7月28日先至醫院執行COVID-19抗原快篩，經快篩檢驗為陽性，後續再以核酸檢驗(PCR)確認為陽性，已收治市專責病房，於29日經中央流行疫情指揮中心公布確診。

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▲嘉義市新增一確診案例。（圖／嘉義市政府提供）

嘉市府衛生局接獲通報後，立即進行疫情調查並緊急匡列相關接觸者，共計3人(將居家隔離至8/12，目前PCR檢測為陰性)。除疫調外並以中央建置的「疫調輔助平台」確認個案足跡單純，平日以自駕交通工具，前往外縣市通勤上班；個案早餐多於外縣市公司附近購買，中餐為公司代購，晚餐為購買後拿回家食用，並未在外飲食，且外出均全程佩戴口罩。

▲嘉義市新增確診案例足跡表。（圖／嘉義市政府提供）

經查個案可感染期公共場所足跡為7/25與7/27前往全聯博愛店，全程均佩戴口罩。市府環保局也已針對上述公共場域足跡擴大消毒。另因個案足跡單純，為釐清感染源，已啟動區域聯防機制，匡列相關人員採檢，積極防堵疫情。

確診個案於他縣市的工作地已暫時停業消毒，衛生單位匡列約50位相關接觸人員，也陸續進行PCR，今日未公布有無相關確診案例，陸續採檢結果回報中央。

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