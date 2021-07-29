媽媽市長好棒　《遠見》調查：盧秀燕民調成長最高！經濟大躍進

▲《遠見》調查盧秀燕奪民調成長最高市長。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

《遠見雜誌》今(29)日公布今年3、4月在三級警戒前的「2021年縣市長施政滿意度調查」，台中市長盧秀燕成績逆勢上漲，成為六都唯一滿意度與施政分數均上升的首長，其中又以經濟與就業指標表現進步最多，2021年滿意度53.7%，較去年成長5.6%；而不滿意度33.9%，較去年下跌6.4%，獲得高度肯定。

市長盧秀燕表示，嚴密防疫得宜加上台中市經濟成果亮眼是一大主因，第2季七項經濟指標成績出爐，包括公司登記家數成長數、公司登記資本額成長率、商業登記家數成長數、商業登記資本額成長數、新登記工廠家數、特定工廠與納管通過件數及投資台灣三大方案家數皆六都第一，其中公司登記家數成長數、商業登記家數成長數、商業登記資本額成長數更是蟬聯五季高居六都第一。

盧秀燕指出，今年第2季雖受COVID-19疫情干擾影響整體消費信心，唯市府嚴密防疫，企業生產如常，消費動能仍穩定成長，再加上全球COVID-19疫苗施打率提升，國際防疫封鎖措施放寬，經濟生產活動及國際產能需求回溫，而台中產業底蘊深厚，受惠中美貿易衝突訂單增加、台商回流擴大投資布局，加上企業看好台中人口紅利持續投資，台中經濟表現仍持續看漲。

台中市今年第2季四項指標相較去年同期成長表現佳，多項指標奪下六都第一，包括公司登記實收資本額1兆9761億元，相較去年同期1兆8465億元，成長率7.02%，公司登記家數成長4,518家、商業登記家數成長4290家、商業登記資本額則成長高達9.14億元。另外，根據經濟部統計處公布的新登記工廠家數，從去年至今年5月，全台累計新登記工廠家數達1萬2269家，其中以台中2782家六都居冠，知名廠商包含台灣美光、大立光、博大科技、汎德永業、全家便利等。

此外，特定工廠登記制度自去（109）年3月20日起推行至今已逾周年，市府積極輔導及轄內工廠大力配合下，截至今年7月23日止，累計受理案件達4646件，特定工廠登記及納管核准件數近3462件，全國第一。

根據投資台灣事務所最新統計資料顯示，經濟部「投資台灣三大方案」台中家數全國第一，已達197家，投資金額超過2,232億元、創造逾1萬6千個就業機會，廠商投資擴廠需求不斷攀升，遠見民調中市經濟與就業指標結果，可說是忠實反映現況，中市經濟強勢發展，公司商業登記及資本額成長應可穏定禪連六都第一。