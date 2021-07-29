媽抱8月大女嬰「突飛進理髮廳」！慘卡車輪下　壯漢合力抬車救人

記者張靖榕／綜合外電報導

美國紐約揚克斯（Yonkers）日前發生一起事件，一名媽媽帶著8月大女嬰過馬路時，十字路口一輛左轉失控的汽車先是撞上停在路邊的汽車後，隨即急轉撞上該對母女，連車帶人衝進一間理髮廳。母女被卡在車底，之後多名路人見義勇為，合力抬起肇事車後成功救出兩人。





▲母女被車撞慘卡車輪下。（圖／翻攝自推特）

綜合外電報導，十字路口的監視紀錄器畫面顯示，一名36歲的當時想斜行穿越馬路到對面，並未走在人行道上，半途中路口一輛深藍色轎車左轉失控，先是撞上停放路邊的白車，車頭幾乎轉了90度，隨即又加速向前衝，將來不及跑走的母親撞離地面後直接衝進理髮廳內。

Incredible rescue: Two police officers and bystanders saved an 8-month-old baby who became trapped underneath a car after a driver hit a 36-year-old mother and her baby in Yonkers, New York. https://t.co/EdoyEpau2m pic.twitter.com/yZ6O6pZ9kP — HLN (@HLNTV) July 26, 2021

所有人全部嚇傻，但母女兩人還卡在車子底下，車頭則是引擎蓋嚴重變形凹陷。事發當下，福斯科（Rocco Fusco）警官和山姆迪尼（Paul Samoyedny）警官正在附近一間貝果店用餐，收到通報後立刻趕往現場。

路人見狀紛紛不從門走，而是直接進到理髮廳內，協助警官將車頭抬起，並成功救出受傷的母女倆。兩人都被送往急診室，該名母親的股骨嚴重骨折，女嬰則是頭顱骨折，背部及腿部三度灼傷，不過醫師預期兩人接受完善治療後都會康復，而路人的見義勇為也在當地社群和網路傳為佳話。