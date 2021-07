媽抱8月大女嬰「突飛進理髮廳」！慘卡車輪下　壯漢合力抬車救人

記者張靖榕/綜合外電報導

美國紐約揚克斯(Yonkers)日前發生一起事件,一名媽媽帶著8月大女嬰過馬路時,十字路口一輛左轉失控的汽車先是撞上停在路邊的汽車後,隨即急轉撞上該對母女,連車帶人衝進一間理髮廳。母女被卡在車底,之後多名路人見義勇為,合力抬起肇事車後成功救出兩人。

▲母女被車撞慘卡車輪下。(圖/翻攝自推特)

綜合外電報導,十字路口的監視紀錄器畫面顯示,一名36歲的當時想斜行穿越馬路到對面,並未走在人行道上,半途中路口一輛深藍色轎車左轉失控,先是撞上停放路邊的白車,車頭幾乎轉了90度,隨即又加速向前衝,將來不及跑走的母親撞離地面後直接衝進理髮廳內。

Incredible rescue: Two police officers and bystanders saved an 8-month-old baby who became trapped underneath a car after a driver hit a 36-year-old mother and her baby in Yonkers, New York. https://t.co/EdoyEpau2m pic.twitter.com/yZ6O6pZ9kP