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「台海有事立即外交承認台灣」　游錫堃在安倍晉三面前談話全文曝光

▲▼安倍晉三、游錫堃。（合併圖／路透、記者屠惠剛攝）

▲安倍晉三、游錫堃。（合併圖／路透、記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃29日以「立法院台日交流聯誼會」會長的身份表示，為確保區域的穩定安全，台灣將與印太民主國家合作，更期盼能有機會加入美、日、印、澳的「四邊安全對話」合作機制，並呼籲美日兩國邀請印太地區所有民主國家，一起警告中共「台海有事，將立即外交承認台灣」，嚇阻中共企圖「以武力片面改變現狀」的意圖與行動。

台美日國會議員戰略論壇29日上午登場，游錫堃以「立法院台日交流聯誼會」會長的名義，率領民進黨立委羅致政、國民黨立委陳以信、台灣民眾黨立委蔡壁如、時代力量立委陳椒華以線上方式參與。此外，前日本首相安倍晉三也以「神秘嘉賓」的形式出席致詞。

以下為游錫堃致詞全文：

日本國古屋會長及各位參眾兩院議員、美國海格提及各位參眾兩院議員，各位線上的國會議員、主持人道下教授、各位先進：大家好！

我是台灣立法院長游錫堃。非常榮幸參加第一屆「台美日國會議員戰略論壇」。現在我向大家介紹今天與會的台灣國會4大黨團代表：時代力量黨陳椒華委員、台灣民眾黨蔡壁如委員、中國國民黨陳以信委員以及民主進步黨羅致政委員。

首先，我要對熱心奔走、積極籌辦本論壇的古屋會長、木原幹事長及篠田聯絡官表達崇高敬意，並預祝今天的會議成功圓滿！我也要藉這個機會向日本國表達恭喜，在全球疫情嚴峻之下，日本國發揮了臨危不懼、一生懸命的精神，克服萬難，成功地舉辦了獨具特色、精彩絕倫的東京奧運，贏得全世界的讚嘆，正如菅義偉首相所說的，是「世界團結戰勝COVID-19的象徵！」

接著，我也要與我的同事們，代表台灣人民，向日本國、美國表達無限的感激。當台灣內有COVID-19疫情升溫，外有中共無所不用其極打壓的艱難時刻，感謝日本在菅義偉首相與安倍前首相支持下，第一時間捐贈334萬劑，同時，美國也贈送250萬劑，就像及時雨，化解了台灣的燃眉之急。兩國這樣的義舉，讓大多數台灣人都異口同聲地認定，美國和日本，是台灣的真正朋友。

台灣位居印太戰略樞紐地位，美國在《台灣關係法》的基礎上，於過去5年間對台軍售將近200億美元，並陸續頒布《台灣旅行法》、《亞洲再保證倡議法》、《台灣友邦國際保護暨強化倡議法》、《台灣保證法》等支持對台軍售常態化，及增進台灣有意義參與國際組織相關法律，今年初更取消了台美交往限制，在「五法六保證」的法律架構下，台美關係逐步向正常化邁進。

再就日本來說，兩個禮拜前通過《2021年版防衛白皮書》，首度明載台灣局勢的穩定對日本安全保障和國際社會的重要性。其實早在今年3月的美日安全諮商會議、4月的美日峰會、到5月的日歐高峰會，日本都一再強調台海和平穩定的重要性。6月參議院還全院一致通過力挺台灣參與WHA決議案，菅義偉首相也在隔日的G7峰會上支持台灣以觀察員身分，參與WHO年度大會。台日兩國多年來互相扶持、情深義重的獨特情誼，就好像日本防衛副大臣中山先生所說：「日本與台灣不只是朋友，還是兄弟和家人！」

在此，本團所有成員要代表台灣人民向日、美兩國政府及國會議員致上最誠摯的謝意。

今年7月1日，習近平在中共百周年黨慶上說，中國「堅持合作、不搞對抗，堅持開放、不搞封閉，堅持互利共贏、不搞零和博弈」。真的是這樣嗎？美國前司法部長巴爾就曾一語道破：「在中國，『雙贏』的意思是，中國連贏兩次。」我們注意到，近20年來，中共軍費成長驚人。2010年底，中國躍升為世界第2大經濟體後，2012年習近平就提出「中國夢」，強調要「實現中華民族偉大復興」，並於訪美時公開說：「寬廣的太平洋兩岸有足夠空間容納中美兩個大國」，這句話象徵著：第一，中共揚棄鄧小平1992年「蹈光養晦」與胡錦濤2003年「和平崛起」的政策；第二，中國不再只是陸權國家，從此以後中國也是海權國家；第三，美國必須要讓出一部分太平洋給中國。

2013年，習近平力推「一帶一路」擴張對外影響力，2015年更啟動「中國製造2025」，以偷竊智慧財產權等方式彎道超車，要從「製造大國」邁向「製造強國」。2016年不接受南海仲裁結果，還出爾反爾違反了習近平自己本身2015年「不會把南海諸島軍事化」的公開承諾。中共在在都以美國為戰略對手，正如美國前副總統彭斯所說：「中國意圖將美國擠出西太平洋」。

今年7月1日，習近平還聲稱：「中華民族的血液中沒有侵略他人、稱王稱霸的基因。」事實上，自古至今，中國就是以「天朝」自居，自認為是「世界的中心」。近數十年來，中共政權還從過去的「批孔」轉變成現在的「捧孔」，在全球設立超過500家的「孔子學院」，承襲了孔子「天無二日，土無二王」及中國「普天之下，莫非王土，率土之濱，莫非王臣」之「單極世界觀」的傳統政治思想，再結合了近代民族主義，展現於外的就是「犯我強漢者，雖遠必誅」的戰狼外交。

今年7月1日，習近平也妄言：「中國人民從來沒有欺負、壓迫、奴役過其他國家人民，過去沒有，現在沒有，將來也不會有。」實際的情形是怎麼樣？實際上是，中共在新疆進行種族滅絕，在西藏、香港、內蒙殘害人權，並在全中國境內迫害宗教自由，對台灣軍事恫嚇、假訊息分化。一言以蔽之，中共已經成為國際最大亂源。身受其害的台灣，不能不警示美、日好友，及印太地區的所有民主國家。為此，本人在此提出如下意見：

一、呼籲維持優勢防衛能力穩定台海及東亞和平：
過去5年來，中共在西太平洋部署的軍事武器數量是美國的4至5倍。去年共機騷擾台灣空域，平均1天15.6架次，《經濟學人》雜誌甚至向世界預警，台灣是世界上最危險的地方。台灣作為國際民主社群的一員，我們有信心捍衛我們的民主自由與國民福祉。為確保區域的穩定安全，亦將與印太民主國家合作。更盼台灣能有機會加入美、日、印、澳的「四邊安全對話」（QUAD）合作機制。

二、呼籲協調印太民主國家一起對中共畫紅線：
這邊要呼籲美日兩國邀請印太地區所有民主國家，一起警告中共，「台海有事，將立即外交承認台灣」，用這樣的方式來嚇阻中共企圖「以武力片面改變現狀」的意圖與行動。

三、呼籲早日促成進一步的經貿結盟：
台灣是WTO和APEC成員，是全球第21大暨亞洲第6大經濟體，與台灣成為更緊密的經貿夥伴，有助於各國的利益。呼籲美日兩國早日與台灣建立BTA或FTA，並支持台灣加入CPTPP。

最後，本人要再次對所有來賓和與會人員致上最大的謝意和敬意，祝福健康如意，感謝大家！

▼立法院長游錫堃（圖／游錫堃辦公室提供）

▲▼立法院長游錫堃29日以「立法院台日交流聯誼會」會長的名義，出席台美日國會議員戰略論壇，前日本首相安倍晉三也驚喜現身。（圖／游錫堃辦公室提供）。

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