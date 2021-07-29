游錫堃出席台美日國會議員戰略論壇　「神秘嘉賓」安倍晉三驚喜現身

▲游錫堃出席台美日國會議員戰略論壇，安倍晉三也驚喜現身。（圖／取自直播畫面）



記者林銘翰／台北報導

台美日國會議員戰略論壇29日首度登場，立法院長游錫堃以「立法院台日交流聯誼會」會長的名義，率領民進黨立委羅致政、國民黨立委陳以信、台灣民眾黨立委蔡壁如、時代力量立委陳椒華以線上方式參與。此外，前日本首相安倍晉三也以「神秘嘉賓」的形式出席致詞。

台美日國會議員戰略論壇29日上午登場，並且以線上會議方式舉行，此次論壇由日本友台跨黨派國會議員團體「日華議員懇談會」倡議舉行，並由日本政策研究大學院大學副院長道下德成（MICHISHITA Narushige）擔任主持人，與談人分別來自「日華議員懇談會」、美國「國會台灣連線」及立法院「台日交流聯誼會」成員。

游錫堃29日上午以「台日交流聯誼會會長」的名義出席視訊會議，我國團員則分別由立法院台日交流聯誼會副會長及會員代表出席，包含擔任副會長的蔡壁如與陳椒華，以及屬於聯誼會成員的羅致政和陳以信。

日本的與談人名單包括擔任日華懇會長的眾議員古屋圭司，以及擔任日華懇副會長的立憲民主黨眾議員中川正春、公明黨眾議員富田茂之、日本維新會參議員石井章、自民黨參議員山本順三、國民民主黨參議員前原誠司。

美國的與談人名單則包括宮和黨參議員比爾．海格提（Bill Hagerty）、共和黨眾議員史蒂夫 · 夏波（Steve Chabot）、民主黨參議員艾德 · 馬基（Ed Markey）、共和黨參議員馬可 · 魯比歐（Marc Rubio）。

立法院表示，此次論壇對於強化台美日三邊、提升台日雙邊關係都有深刻及重要歷史戰略意義，未來更期盼能與美日等理念相近的國家持續深化民主同盟友好關係。

▼游錫堃率領朝野立委以線上方式參與會議。（圖／游錫堃辦公室提供）。

