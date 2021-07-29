美國務卿布林肯會晤譚德塞：支持WHO第二階段疫情溯源調查

▲美國國務卿布林肯和WHO秘書長譚德塞會面。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）近期出訪南亞與中東，28日在阿拉伯半島國家科威特會晤WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），雙方討論持續合作改革WHO，建立更完善的全球疫情大流行應對能力，因此布林肯表示美國支持WHO進一步調查COVID-19疫情起源，包括對武漢實驗室的第二次深入調查。

綜合外電報導，布林肯會後在推特上貼出與譚德塞的合照，並指出雙方就終結疫情以拯救生命和強化全球衛生安全等議題進行討論，「美國支持WHO進一步調查疫情起源的計劃，包括對中國的調查，以更了解這次的全球大流行，預防未來的類似事件。」布林肯此次出訪的公開行程中並未列出與譚德塞的會面。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）隨後發布聲明，指出布林肯會中表達了下一階段的調查，必須是及時、透明、由專家主導、以證據為依據並且獨立不受控制的。布林肯強調國際社會針對此議題合作的重要性，重申美國支持更廣泛的多邊公衛合作行動。

COVID-19疫情自中國武漢帥首先爆發至今已逾1年半，WHO只在今年1月得以派遣專家調查團進入中國進行調查，但所到之處均受到控制。

目前關於疫情起源主要有兩大論點，一為自然界傳播，一則為武漢實驗室病毒外洩，後者被北京當局嚴正否認，但許多專家以及譚德塞本人均表示，不應過早排除這個可能。譚德塞在疫情爆發第一年被視為親北京當局，不過本月稍早他和WHO都表示，第二階段的疫情起源國際調查應該展開，調查對象包括武漢病毒實驗室。