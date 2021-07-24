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杜卡迪用廢五金半價入手！圈內人曝「300無牌哥」黑歷史：老鼠屎

記者白珈陽／台中報導

台中35歲陳姓男子，上周末在台74線騎乘號稱「重機界的法拉利」Ducati Panigale飆破300公里，還自拍影片PO上網炫耀，因涉及危險駕駛，昨日警方循線將他逮捕並扣押機車，事後有車友爆料，陳男其實財力不高，疑似是以廢五金等名義用半價進口，即是俗稱的拼裝車，且常常高調頂著假車牌上路，在圈內被戲稱為「台中300無牌哥」，掛假車牌的行為更被形容「非常要不得」。

▲▼ 。（圖／翻攝「台灣新聞記者聯盟資訊平台」LINE社群）

▲陳男遭車友起底曾多次無牌騎車上路，且財力不高，稱為「台中300無牌哥」。（圖／翻攝「台灣新聞記者聯盟資訊平台」LINE社群）

據悉，Ducati Panigale（杜卡迪）以合法管道購買，新車價逾160萬元，但有車友指出，若是以廢五金名義購買，由於無法申請車牌，拼裝車價格便低於代理商的一半。車友透露，陳並非是富二代或小開，會冒著風險買低於市價一半的拼裝車應是為了滿足虛榮心，而陳男曾多次騎著這輛無牌重機上路，更多次高調拍影片、照片上傳網路，營造有錢人的生活，已被多個大重機社團踢出。

▲▼ 。（圖／翻攝「台灣新聞記者聯盟資訊平台」LINE社群）

車友爆料，陳男多次高調拍影片、照片上傳網路。（圖／翻攝「台灣新聞記者聯盟資訊平台」LINE社群）

台中王姓日系重機車商表示，以前大型重機因無法領牌上路，只能非法騎拼裝車，且就算買來了也只會在賽道上騎，不會騎上省道、國道妨礙其他人，是真正對賽車有熱誠的玩家才會做這個動作；但如今大型重機合法已行之有年，且各廠牌價差不大，真正有錢人不可能再去買拼裝車。

對於陳男掛上假車牌的舉動，王姓車商直言「是很要不得的行為」，因同是紅牌重機，相當容易貼到其他車友的車牌，他解釋，曾有車友的重機車牌遭不知名人士貼牌冒用，對方違規後罰單竟寄到該名車友家中，讓他非常無奈，自己違法上路已很離譜，還要害到別人，王姓車商怒斥「簡直是白癡！」

本案緣起於陳男17日清晨5時許，於台74線騎乘杜卡迪飆破300公里，並自拍影片PO上網引起熱議，此高調違法行為也引起警方注意，台中市第五警分局成立專案小組，昨日上午6時許，警方持搜索票至北屯區陳男住處逮人，並查扣該輛重機，並依公共危險罪、偽造特種文書移送法辦，同時舉發陳男危險駕駛，合併最高可處3萬4800元，警方將建請檢方將該重機沒收或函請監理將該車沒入。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲陳男騎乘的杜卡迪遭警方扣押。（圖／記者白珈陽翻攝）

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