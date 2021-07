偷車被警抓「開上鐵軌狂飆」誇張影片曝　網笑翻：試玩GTA 6？

▲英國網友開車闖鐵路軌道,宛如現實版GTA。(圖/翻攝自推特/@ycove)

記者張寧倢/編譯

英國赫特福德郡(Hertfordshire)發生荒誕的劫車事件,一輛荒原路華(Land Rover)的四輪驅動車在路上被警察攔查盤問,沒想到這輛車竟然是「偷來的」,但駕駛完全沒打算束手就擒,不但高速倒車甩開員警,最後還把車開上火車鐵軌,誇張畫面被網友笑稱是《俠盜獵車手GTA》未上市的第6代續作提前曝光。

根據英國《鏡報》報導,赫特福德郡警方15上午9時許在路上攔截了一輛被盜的Land Rover,並打開副駕的車門要求駕駛立刻下車,但偷車的駕駛並不打算照辦,反而瞬間加速倒車,過程中撞擊至少4台路邊車輛,急剎之後朝反方向,直直向前飆車離去,警方直到下午3時都還未能追緝到嫌犯,但最終找到贓車。

網路上曝光的現場影片可見,這名竊賊後來竟駕車衝撞平交道柵欄,還直接轉彎,把車子開上鐵軌狂衝,讓月台上的目擊民眾全數看傻了眼。據了解,最後駕駛棄車逃逸,警方在附近一處鐵軌上發現贓車,並以倒車方式慢慢地移出受困軌道的車輛,所幸並沒有發生火車撞擊或出軌的意外,但由於軌道構造遭到破壞,一時交通大亂,火車站被迫關閉、停止運送旅客。

