偷車被警抓「開上鐵軌狂飆」誇張影片曝　網笑翻：試玩GTA 6？

▲英國網友開車闖鐵路軌道，宛如現實版GTA。（圖／翻攝自推特／@ycove）

記者張寧倢／編譯

英國赫特福德郡（Hertfordshire）發生荒誕的劫車事件，一輛荒原路華（Land Rover）的四輪驅動車在路上被警察攔查盤問，沒想到這輛車竟然是「偷來的」，但駕駛完全沒打算束手就擒，不但高速倒車甩開員警，最後還把車開上火車鐵軌，誇張畫面被網友笑稱是《俠盜獵車手GTA》未上市的第6代續作提前曝光。

根據英國《鏡報》報導，赫特福德郡警方15上午9時許在路上攔截了一輛被盜的Land Rover，並打開副駕的車門要求駕駛立刻下車，但偷車的駕駛並不打算照辦，反而瞬間加速倒車，過程中撞擊至少4台路邊車輛，急剎之後朝反方向，直直向前飆車離去，警方直到下午3時都還未能追緝到嫌犯，但最終找到贓車。

網路上曝光的現場影片可見，這名竊賊後來竟駕車衝撞平交道柵欄，還直接轉彎，把車子開上鐵軌狂衝，讓月台上的目擊民眾全數看傻了眼。據了解，最後駕駛棄車逃逸，警方在附近一處鐵軌上發現贓車，並以倒車方式慢慢地移出受困軌道的車輛，所幸並沒有發生火車撞擊或出軌的意外，但由於軌道構造遭到破壞，一時交通大亂，火車站被迫關閉、停止運送旅客。

And how they got it off the tracks pic.twitter.com/7dUhht1Id4 — London & UK Crime (@CrimeLdn) July 15, 2021

網友Yiannis Cove將影片放上推特，因為汽車開上鐵路的畫面實在太荒謬，宛如熱門冒險遊戲大作《俠盜獵車手》的情節，讓他不禁開玩笑稱，「《GTA 6》看起來太逼真了吧！」也有網友在底下留言，「不開玩笑，我在GTA上面真的這樣開過很多次」、「開車的人太瘋狂了吧」。警方發言人指出，幸好2名前線警官只受到輕傷，不需要住院治療，目前仍在追查偷車駕駛的下落。

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