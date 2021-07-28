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芋頭控必收！全聯推15款「芋頭甜鹹美食清單」　聯名大甲鎮瀾宮

▲▼芋頭控必收！全聯與大甲鎮瀾宮聯名，推15款「芋頭甜鹹美食清單」。（圖／全聯提供）

▲芋頭控必收！全聯與大甲鎮瀾宮聯名，推15款「芋頭甜鹹美食清單」。（圖／全聯提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

芋頭控必收藏！全聯7/30~8/26推出一系列芋頭季商品，網羅甜點品牌We Sweet、麵包品牌Read Bread、全聯阪急麵包、美味堂，聯手推出15款甜點和鹹食，更特別與大甲鎮瀾宮聯名包裝，有著Q版媽祖搭配「芋旨」，為消費者祈福平安。

全聯特別嚴選台中大甲芋頭，每年農曆7月開始是產季，採用水田栽種，種植到採收得要花上8~10個月，鮮美的芋頭直接在產地撿選分級，將特選高品質的芋頭直送加工廠，並用頂級SPA清洗，展現食材最原始的濃郁風味。

芋頭季甜點

▲▼芋頭控必收！全聯與大甲鎮瀾宮聯名，推15款「芋頭甜鹹美食清單」。（圖／全聯提供）

▲芋泥提拉。

此次We Sweet推出6款芋頭季甜點，其中有4款新品，首次亮相的「芋泥千層捲」內含芋頭微顆粒及芋泥餡料，搭配匠人職作的奶香千層餅皮，口感潤滑。而「芋泥提拉」用大甲芋頭佐以牛奶調和的綿密芋頭餡，製成芋香提拉，最後舖於湯種蛋糕體上。

▲▼芋頭控必收！全聯與大甲鎮瀾宮聯名，推15款「芋頭甜鹹美食清單」。（圖／全聯提供）

▲芋泥千層捲。

▲▼芋頭控必收！全聯與大甲鎮瀾宮聯名，推15款「芋頭甜鹹美食清單」。（圖／全聯提供）

▲特濃芋泥戚風蛋糕。

「特濃芋泥戚風蛋糕」4吋大小適合分享，滿滿醇厚濃郁的芋泥，包覆經典芋頭布丁蛋糕，優雅的外型全新登場。「芋泥大福」嚴選大甲檳榔心芋，芋泥慕斯搭配蜜芋頭，外皮軟Q，甜而不膩。另外，經典的芋泥菠蘿泡芙、芋泥雙層布丁也重新回歸。

▲▼芋頭控必收！全聯與大甲鎮瀾宮聯名，推15款「芋頭甜鹹美食清單」。（圖／全聯提供）

▲芋泥大福。

▲▼芋頭控必收！全聯與大甲鎮瀾宮聯名，推15款「芋頭甜鹹美食清單」。（圖／全聯提供）

▲芋泥雙層布丁。

▲▼芋頭控必收！全聯與大甲鎮瀾宮聯名，推15款「芋頭甜鹹美食清單」。（圖／全聯提供）

▲芋泥菠蘿泡芙。

芋頭吐司、麵包系列

而Read Bread生吐司在7/30起，推出Read Bread X 鎮瀾宮聯名「芋泥生吐司」，嚴選在地檳榔心芋，經過連續蒸煮機烹煮，並模擬手工翻炒反覆翻動，攪拌成泥狀，製作出如手做芋泥般的溫潤滋味。配合吐司烘烤的特性與需求，芋頭添加比例達70g，讓整體吐司與芋頭餡料達到完美的組合，並以小家庭一次可以吃完的260g包裝，新鮮完食，售價69元，8/14~8/16特價62元。

▲▼芋頭控必收！全聯與大甲鎮瀾宮聯名，推15款「芋頭甜鹹美食清單」。（圖／全聯提供）

▲Read Bread X 鎮瀾宮聯名「芋泥生吐司」。

全聯阪急麵包也推出3款芋頭新品，7/30~8/12嚐鮮價25元，包括「芋頭麵包磚」選用在地台灣芋頭，製成綿密微甜芋頭餡，包裹在猶如布里歐麵糰般柔軟的吐司中，風味絕佳。「芋頭肉鬆麵包」融和台灣本土食材，將鹹香豬肉脯與芋頭混搭，精心搭配一次可吃到兩種經典口味。「椰香芋頭麵包」特調香甜椰蓉醬與在地台灣芋頭，展現芋頭另一種南洋風情。

芋頭鹹食系列

▲▼芋頭控必收！全聯與大甲鎮瀾宮聯名，推15款「芋頭甜鹹美食清單」。（圖／全聯提供）

▲芋頭炊粉湯。

另外，美味的大甲芋頭不只適合作甜食，全聯美味堂品牌此次聯名鎮瀾宮，以「芋呷芋保庇」為主題，用大甲芋頭製成5款台味傳統美食，售價99元~179元，讓消費者在中元節期間，除了誠心祭拜、祈求平安，同時能夠享受綿密細緻的芋頭美食。

▲▼芋頭控必收！全聯與大甲鎮瀾宮聯名，推15款「芋頭甜鹹美食清單」。（圖／全聯提供）

▲腐皮鮮芋捲。

其中「芋頭炊粉湯」以芋頭的鬆香口感搭配精煉的豬大骨高湯，與炊粉烹煮後，古早味儼然而生。「腐皮鮮芋捲」嚴選大甲芋頭搭配上等新鮮魚漿，以腐皮包覆滿滿餡料，外皮金黃脆口，酥香不失彈性。「芋香上上籤」使用大甲芋頭製成芋頭絲與特製豬肉內餡混合，蒸炊後軟綿的芋頭香，真材實料。

▲▼芋頭控必收！全聯與大甲鎮瀾宮聯名，推15款「芋頭甜鹹美食清單」。（圖／全聯提供）

▲芋香上上籤。

「盒呷平安米糕」採用筒仔米糕的製作方法，好吃的關鍵在於米種，特選西螺濁水溪長秈糯米，浸泡後再調味，鋪上一層特製慢火熬燉百年老店的紅蔥肉燥，炸得金黃香酥的芋頭丁有著畫龍點睛的效果，鹹香滋味讓人回味無窮。「香芋水晶圓」內餡以大甲芋頭丁、絞肉、蝦米炒香，包裹水晶皮，口感獨特。

▲▼芋頭控必收！全聯與大甲鎮瀾宮聯名，推15款「芋頭甜鹹美食清單」。（圖／全聯提供）

▲盒呷平安米糕。

▲▼芋頭控必收！全聯與大甲鎮瀾宮聯名，推15款「芋頭甜鹹美食清單」。（圖／全聯提供）

▲香芋水晶圓。

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