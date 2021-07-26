肯德基、摩斯慶祝降級快閃「買1送1」！漢堡王8-9月優惠券大全

▲肯德基推出限時快閃優惠。（圖／記者姜國輝攝）

記者林育綾／綜合報導

為慶祝防疫警戒降為二級，速食店紛紛推出超殺優惠！肯德基自7/27至7/29快閃3天，推出7塊炸雞桶下殺62折；7/27至8/2限時7天，4款點心飲料祭出「買一送一」。而摩斯漢堡也有快閃3天「買一送一」，漢堡王也推出最新一期8月至9月優惠券，有佛心買一送一組、嗑牙點心組、單身百元組、雙人激省組，幫消費者省荷包！

▲肯德基限時優惠。（圖／業者提供）

●肯德基

限時3天炸雞6折：肯德基7月27日至7月29日，優惠券「40311」快閃限時3天，推出7塊炸雞、搭配2中杯百事可樂，原價470元，特價289元，等於下殺62折，一口氣省181元。不過此優惠不適用預訂快取桶餐的「加1元贈1塊咔啦脆雞」活動，也不適用外送服務。

限時7天買一送一：7月27日至8月2日期間，推出快閃7天銅板價美食，4款人氣點心、飲品通通「買一送一」，包括經典四塊上校雞塊、勁爆大雞米花、芒果煉乳流心冰淇淋大福、QQ黑磚奶茶。

▲漢堡王優惠。（圖／業者提供）

●漢堡王

漢堡王推出最新8/1至9/30優惠券大全集，包括佛心買一送一組、嗑牙點心組、單身百元組、雙人激省組⋯等，全台門市（機場、兒童樂園、台積P1店除外）皆可使用，只要出示優惠券圖片即可享優惠價。

●摩斯漢堡

摩斯漢堡慶祝防疫警戒降級，7/27-7/29連續3天祭出「買一送一優惠」，上午10點半前購買火腿歐姆可頌堡，送冰紅茶(L)1杯，優惠價79元，原價104元；10點半後摩斯咖啡(M)享買一送一優惠，限同容量、不限冰/熱，可單杯加價升級冰/熱摩斯咖啡、冰/熱拿鐵咖啡、熱卡布奇諾、冰萃檸檬綠茶、冰檸摩斯咖啡、澳洲咖啡系列等。

▲▼摩斯漢堡降級優惠。（圖／摩斯漢堡提供）

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