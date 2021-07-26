全聯開賣豐盛號肉蛋吐司！10大必吃早餐店人氣聯名　6款三明治同步

▲全聯Read Bread首次推出鮮食三明治，邀請「豐盛號」聯名2款人氣吐司，也同步推出6款鹹甜口味三明治。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

豐盛號三明治在全聯也能買到了！全聯首度聯名10大必吃早餐名店「豐盛號」，推出2款人氣吐司「Read Bread X豐盛號肉蛋三明治」、「Read Bread X豐盛號土豆粉吐司」，另外也有6款鹹甜口味三明治同步上市，預計可賣出超過1000萬的業績。而即日起也在限定門市推出「省時沙拉吧」，提供多達近15種即食、免切的蔬菜包，讓消費者可自由搭配變換料理。

▲全聯開賣「Read Bread X豐盛號肉蛋三明治」68元。（圖／全聯提供）



全聯麵包品牌Read Bread首次推出鮮食三明治，邀請早餐名店「豐盛號」聯名，首度推出2款最火紅的人氣商品，其中「Read Bread X豐盛號肉蛋三明治」運用鮮奶土司，抹上果香美乃滋，嫩煎鮮蛋，搭配家傳醬汁醃製里肌肉片，每一口都讓人滿足。而「Read Bread X豐盛號土豆粉吐司」同樣使用特製鮮奶土司，以天然奶油夾心，塗上風味濃郁的特調花生醬，再撒上花生粉，讓人愛不釋口，2款聯名三明治即日起上市。

▲全聯推出「Read Bread X豐盛號土豆粉吐司」55元。（圖／全聯提供）

豐盛號的老闆來自屏東恆春，承襲恆春老家餅舖70年烘焙手藝，2013年創立台灣第一家結合炭烤土司、紅茶牛奶的早午餐店，秉持嚴選食材的堅持，使用頂級天然奶油製作口感軟綿的鮮奶土司，口味獨特，廣受好評，開業不到一年成為客源絡繹不絕的人氣早午餐店，掀起全台炭烤土司、紅茶牛奶流行熱潮。

▲鮪魚起司三明治，2入45元。（圖／全聯提供）

除了豐盛號聯名款之外，全聯即日起也推出6款鹹甜口味三明治，其中3款台式經典三明治，包括「鮪魚起司三明治」選用正鰹鮪魚，含肉率達40%，並添加玉米粒、小黃瓜等多樣配菜；「經典三明治」特選火腿、蛋皮再搭配特製奶油霜；「紐奧良烤雞三明治」嚴選厚切烤雞腿，鮮嫩多汁，微辣口感十分開胃。

▲經典三明治，2入55元。（圖／全聯提供）

▲紐奧良烤雞三明治，2入55元。（圖／全聯提供）

另也推出甜食口味3款蛋糕三明治，其中「乳酪鹹蛋糕三明治」以獨特鹹香的戚風蛋糕，添加進口乳酪與肉鬆製成的內餡，搭配油蔥酥讓人食指大動；而「芒果爽三明治」用綿密鬆軟的香草蛋糕，夾入新鮮芒果，佐以芒果慕斯與乳香乳酪奶霜，風味清爽夏天必吃；「芋頭麻糬三明治」以芋頭餡搭配Q軟麻糬皮，夾入綿密戚風蛋糕。另也有小巧可愛的口袋吐司系列，包括雞蛋沙拉、鮪魚沙拉口味，方便攜帶與品嚐，售價45元，即日起至8/12特價39元。

▲乳酪鹹蛋糕三明治，2入79元。

▲芒果爽三明治，2入89元。

▲芋頭麻糬三明治，2入79元。

▲全聯推出口袋吐司系列，包括雞蛋沙拉、鮪魚沙拉口味。（圖／全聯提供）

而全聯自去年推出生吐司後受到消費者喜愛，尤其疫情期間以療癒型「貓咪生吐司」逆勢成長，即日起再推出升級版餡料生吐司「金沙肉鬆生吐司」，使用台灣在地油金鹹蛋黃，黃金比例與台灣本產豬肉鬆融合，每一口都吃得到生吐司的柔軟、鹹蛋黃肉鬆的鹹香口感，售價69元，即日起至8/26特價65元。

▲「金沙肉鬆生吐司」每包65元。

另考量夏日食慾不振，即日起於限定門市推出「省時沙拉吧」，主打近15款生菜沙拉及配料，以單包裝、自由配、免動刀、零廚餘、省時間為5大特色。品項將隨季節更換，每包重量30g~200g，售價16~45元，7月底前於350間門市販售，未來也預計推出氣炸鍋食材包及各類料理提案。

▲全聯推出「省時沙拉吧」。（圖／全聯提供）

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