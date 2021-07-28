狂賀東奧奪牌新高！全聯祭限時優惠「買1送1」　12天清單一次看

▲歡慶「舉重女神」郭婞淳奪下金牌，全聯限時2天推出OFF COFFE拿鐵任2杯39元優惠。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

為慶祝我國選手在2020東京奧運不斷傳出捷報，奪牌數創新高，全聯祭出多款商品限時優惠買1送1起，讓民眾即使無法親臨現場應援，也能於疫情期間在家看賽事，一起集氣。其中也歡慶「舉重女神」郭婞淳奪下台灣東奧首面金牌，全聯特以「拿鐵＝舉重」趣味關聯性，7/31～8/1限時2天推出OFF COFFE拿鐵不限冰熱，任2杯39元優惠。

全聯在7/28～8/8限時12天期間內，推出多款商品福利卡限定買1送1起優惠，包含「Crystal Valley礦沛氣泡水」、「悅氏Light鹼性水」、「本事橘品海苔」、「華元六福村Aircorn玉米脆餅」等。

▲金牌台灣啤酒期間限定推出的「金牌奧運應援罐」，瓶身還特別設計霸氣「拿金牌了啦！」口號。（圖／全聯提供）

而金牌台灣啤酒期間限定推出的「金牌奧運應援罐」，瓶身還特別設計霸氣「拿金牌了啦！」口號，號召台灣人一起乾杯為中華隊喝采，活動期間，全聯祭出整組（330MLX6入）特價151元優惠，全台限量共15萬組。

另全聯獨家奧運包裝的「ASAHI SUPER DRY生啤酒」現正全面熱銷中，Asahi SUPER DRY今年推出「Discover Tokyo東京辛探索」限量版包裝，是因應東京奧運所推出的全新企劃。

▼全聯7/28～8/8慶祝奪牌限時優惠清單一次看。（圖／全聯提供）

超商推出慶郭婞淳奪金優惠

而為了慶祝郭婞淳奪下金牌，4大超商也相繼宣布祭出咖啡特價優惠，其中7-ELEVEN在28日限時1天於OPEN POINT APP的「行動隨時取」推出「CITY CAFE大杯美式咖啡買7送7」；而全家也在28日晚上11時59分前於「隨買跨店取」推出「Let’s Café大杯經典美式、拿鐵買1送1，每位會員限購2組。

萊爾富也在28日推出限時1天「大杯美式或拿鐵同品項買1送1」優惠；OK mart即日起至7月30日祭出「大杯莊園級美式、拿鐵同品項買2送2」活動，並加碼APP會員點數消費累點翻倍送。

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