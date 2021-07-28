在家防疫吃、玩就靠它們！「這款冰」狂賣30萬支　玩具銷量飆5成

▲三級警戒期間民眾爆買泡麵，甚至一度造成缺貨。（圖／記者沈繼昌攝）



記者周姈姈／台北報導

好不容易全台降為二級警戒，回想一下過去長達二個月的三級日子，人們的日常生活有了非常巨大的改變，就連消費行為也受到影響。平常去超商或量販超市都能買到的泡麵，在三級期間還一度賣到缺貨，而民眾改為居家辦公更是帶動了3C用品、玩具銷售量，更讓人意外的是，由於民眾大多都待在家防疫，竟讓「這口味」冰棒銷量提高，光是近一個月就賣出近30萬件。

至於三級警戒期間，哪些物品銷量特別好，全聯指出，像防疫必備的口罩、酒精、洗手乳，還有漂白水、濕巾、漱口水等清潔用品，疫情期間銷量成長大約2～3成，另觀察到近期因消費者多在家防疫，加上天氣炎熱，因此帶動冰品銷量成長，最近一個月冰品銷量對比去年同期成長40%。其中，熱銷第一名為經典的義美紅豆牛奶冰棒，最近一個月賣出近30萬件，顯示消費者仍最愛經典口味。

▲疫情期間全聯和家樂福的防疫用品和生活用品銷量都有明顯提高。（圖／記者林育綾攝）

家樂福表示，疫情期間主要像是衛生紙、清潔用品和防疫用品的銷售量約成長3成多，泡麵銷售量更是超過7～8成，還一度還賣到缺貨。

7-11表示，抗菌濕紙巾、酒精、洗手露等品項帶動防疫相關用品成長5成，其中6月底推出8款SOU・SOU聯名口罩更帶動口罩銷量明顯成長。

▲7-11口罩銷量明顯增長。（圖／7-11提供，下同）



▲7-11耳機、滑鼠等3C用品銷量成長3成。



另外，三級警戒期間民眾改為居家辦公，而居家辦公也意外帶動3C用品銷售，7-11指出，如滑鼠、耳機、讀卡機等用品同步成長3成，而無法出門逛街，7-11掌握療癒商機，打造卡通大聯萌專案架，集結超過10種肖像約50款的豐富商品，同步推升玩具類商品大幅成長5成。