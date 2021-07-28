指考首日啟用1防疫試場！　生物科有考生「體溫超過標準」

▲指考首日啟用1防疫試場，大考中心表示，因有學生中午外出用餐體溫過高。（圖／記者黃克翔攝）



記者許展溢／台北報導

末代大學指考今（28日）首日登場，上午考物理、化學兩科，下午生物一科，生物下午結束，大考中心提到，原本上午沒有啟用防疫試場，但中午有學生外出用餐，返回體溫過高，因此生物科開了今天首間防疫試場。

大考中心主任周兆民指出，上午第二節化學考科增加一間備用試場，增加原因是有考生身體不適，加上原本的5間，共啟用6間，生物考科備用試場也增加1間，最主要是中午發現有一試場冷氣故障。

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大家最關心防疫試場部分，原本上午都未啟用，周兆民表示，生物科增加了1間，主要是該名同學中午外出用餐，返回「體溫超過標準」，離場後會再幫學生量溫，也許是因為中午天氣熱導致，明天該生進到考場，會再特別留意體溫是否正常。而上午原有1間隔離試場，周兆民指出，這位居家隔離的考生，生物有報考，但最後沒到，因此下午沒有隔離試場。

▲對於首日三科缺考率都各超過2％，周兆民說無法預測是什麼原因。（圖／翻攝大考中心線上記者會直播）



至於違規狀況？周兆民表示，生物科還沒有收到最新通報，上午物理考科有8位考生「未完全關機」，將被扣7分，第二節化學則有6位，共14位。

另外，今物理、化學和生物科缺考率都超過2%，周兆民說，沒辦法預測到底是什麼原因，考生決定報名後要不要到，都有不同考量因素。