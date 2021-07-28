指考物理實驗多！地震預警、熱氣球都入題　教團評：考題中偏難





▲今日為大學指考第一天。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考首日首節考物理，不少教育團體分析，整體試題難度中偏難，試題範圍以高三選修物理為主，但整體出題章節分布均勻，學生必須能理解實驗的真實情境並能靈活思考，才能獲得高分。

全中教指出，今年物理科近半融入生活情境，命題形式傳統，符合舊課綱精神，但問答方式有新意，可見大考中心的用心，但考題字數偏多，考生讀題需細心，因此基本題必須加快作答速度，思考靈活的學生才可以得高分。

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全教會評論教師群也指出，今年試題取材生活化，包含棒球飛行、地震預警、遊遊卡的電磁感原理、核能發電廠核安事故、台灣國際熱氣球嘉年華會熱氣球飛行原理等，以新聞和生活議題入題，強調物理基本概念。

全教會說明，取材課綱實驗主題多，考生必須熟悉實驗主題內容。此次實驗題目較往年多，包含共鳴空氣柱、電流天平、水波槽、金屬比熱測定、光電效應等實驗。明年分科測驗，建議考生重視課綱實驗主題。

全教會忍為，今年題目命題新穎，部分題目則以過去試題主軸加以包裝。新穎題目如第12題光電效應實驗，測驗考生閱讀理解與物理概念；第19題核能發電廠核安放射性活度的食 品檢驗容許量之標準值，這一題過去未出現過，卻是相當重要的核安科學議題；第20題悠遊卡的設計原理，結合課綱電磁感應內容，生活科學議題。

從整份題目分析，全教會指出，命題素材多元，以課綱學習內容為主要命題主軸，章節分配符合課綱時數分配得宜。考生要獲得高分，仍需熟讀教材，能思考與消化。整份題目難易度預估對考生中偏難。