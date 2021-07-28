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指考化學問「新冠肺炎疫苗保存」　整卷4特色試考生曝難度

▲▼大學指考,戴口罩,量體溫。（圖／記者黃克翔攝）

▲試考生表示，化學科難度中偏易，平常心细心面對便能獲得不錯的成績。（圖／記者黃克翔攝）

記者許展溢／台北報導

大考中心今（28日）分析大學指考首日第二節化學，試題特色有四，包括「活用化學知識」、「著重實驗步驟和原理」，「強調科學素養，重視資料解讀與實驗結果分析」，更「結合生活時事」，如新冠肺炎環境清消、疫苗保存和病患治療方式。

闈內高中師評論、試題取材內容是高中化學所有範圍，但命題出處主要來自基礎化學（三）與選修化學，其試題重視跨章節的統合概念，僅有少數是屬於單一章節內容的題目，重視實驗內容外，結合時事及環保議題，如第8、9題消毒劑製造與使用，第22、23題的綠色化學概念，非選第一題的新冠肺炎疫情防治等，鼓勵考生在學習化學時，也要關心生活中的大小事。

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▲▼大學指考化學科題目。（圖／大考中心提供）

▲▼新冠肺炎疫苗怎麼保存和如何治療入化學科考題。（圖／大考中心提供）

▲▼大學指考化學科題目。（圖／大考中心提供）

高中師認為，此次化學「難易適中」，有簡易基本題目，亦有較為困難的題目，對具備化學基本知識的學生應能得到基本分數，而更為熟稔整體課程內容，有應用所學與具有良好推理能力的學生，預估可以拿到更高的分數，顯見此卷應能發揮一定的鑑別度，符合大學選才的目標。

試考生表示，難度中偏易，平常心细心面對便能獲得不錯的成績，但也有具鑑別度的題目，如第8題，結合時事及化學平衡的觀念，若沒有全盤思考，並注意陷阱，可能會身陷此題的泥淖中。另外，非選題第3題出現了少見的敘述說明題，答案的方式不再是數字或化學式，而是學生的邏輯思維融入自己的化學觀念，為108課綱實施後，提供了些許素養導向的命題方向。

台北市高中化學科教師群分析，整體試卷中間偏難，題型多樣，跨章節概念多，其中計算題題數適中、推理題比重增加，考生須細心謹慎，方可順利作答，考生除熟讀課本外，尚須靈活運用所學，以解決生活化與科學探究試題。

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