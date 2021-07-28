非莫德納不打是否遙遙無期？陳時中以進貨量分析：機會相對低

▲流行疫情指揮中心記者會指揮官陳時中（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

疫苗登記平台重啟，根據指揮中心最新統計，有322萬人堅持非莫德納不打，依照國內疫苗取得狀況，是否遙遙無期？指揮官陳時中今（28）日分析，莫德納接種第一劑者已經有283萬人，保留第二劑，加上可能提供醫護第二劑混打，要再提供第一劑接種的機會相對低。

「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」自昨(7/27)日14時起開放意願登記，至今日下午1點，總計有827萬人完成登記，其中112萬人是本次開放才新增登記。當中占比最多的仍是同時勾選AZ、莫德納兩種疫苗者有414萬人，占比50.02%，非莫德納不打的人則有322萬，占比39%。

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國內今年能取得的莫德納，包含原先採購505萬，第四季加購100萬劑，還有美國捐贈250萬劑，總計約855萬劑；陳時中昨日分析，一人安排接種兩劑，整體來講大概也只有400多萬分配量，未來接種莫德納提供數量可能較少。

陳時中今日進一步說明，目前已經接種莫德納第一劑的人有283萬，計算需要保留第二劑，還有醫護期待未來第二劑可以進行混打，未來能再提供第一劑以及其它混打需求，以目前進貨量計算，相對機會比較低一點。