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8.3萬人非高端不打！他喊誇張「竟然有人敢打」　網曝最慘後果

▲台北車站地下街人員及攤商施打疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲施打疫苗示意圖。（圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心昨（27）日宣布，新冠疫苗施打意願登記系統重新開放，並新增高端疫苗選項，截至今天下午1時，已49.6萬人登記施打高端，有網友感到驚訝，「竟然有人敢打高端！」高端疫苗在PTT版上，是大家公認最無法接受的疫苗，雖然較其他疫苗副作用小，但是有沒有效還不知道，貼文一出引起討論。

原PO在PTT發文，沒想到全台灣竟然有43萬人願意打高段疫苗，「真的出乎意料，大家會不會非常意外？」雖然高端是次單位重組蛋白疫苗，施打後副作用較小，產生負面反應機機率也較低，但因為還沒做出三期初步結果，保護力只能從免疫橋接實驗推測，「老實說，講白話，有沒有效還不是那麼清楚，你各位自己敢打高端？」

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貼文一出，網友們熱烈回應，「不會意外，一直吵要疫苗又不打的才意外」、「我就問你為什麼不打？副作用小，很適合台灣這個幾乎沒有病例的環境」、「安慰自己還夠用，想出國照樣要打別家啦」、「如果副作用小，最多就是沒效果而已」、「高端就適合給那種很怕副作用的人啊」、「實際去的有4萬就不錯了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友留言。（圖／翻攝自PTT）

其中，有網友透露，「我的家人跟朋友都選高端」、「身邊確實有朋友登記打高端喔」。但也有人表示，不會選擇高端，「其他人，我管不著，我不打高端就好」、「想打就去打阿，反正我不是打高端就好」。

也有人認為，都還沒正式開打，也不知道確切效果如何，沒必要一直唱衰，「效力目前未知，但不能假定效力差」、「既然也沒證明沒效，過度的嘲諷其實真的沒必要」、「高端是不一定有效，不是一定沒效」、「現在被認證的疫苗，也是當初沒認證時打出來的」、「自己不打就不打，還審查別人要打什麼」、「無效大不了回頭打AZ，最慘就這樣而已」。

▲▼高端疫苗生物製劑股份有限公司竹北製劑廠。（圖／記者湯興漢攝）

▲高端疫苗生物製劑股份有限公司竹北製劑廠。（圖／記者湯興漢攝）

根據指揮中心公布，統計至28日下午1點，總計有827萬人完成登記，其中112萬人是本次開放才新增登記。當中占比最多的仍是同時勾選AZ、莫德納兩種疫苗者，以414萬人，占比50.02%，非莫德納不打的人322萬，占比39%。至於有意願打高端的人達到49.6萬人，非高端不打者約8.3萬，占比1.01%。

據了解，高端疫苗總經理陳燦堅日前受訪時表示，高端所生產的新冠疫苗與Novavax相比，不論是在基因序列、生產平台、產製出來的次方位重組蛋白是很一致的，就抗原這部分，都是所謂的次單位重組蛋白疫苗的S-2P protein，高端疫苗用的是好的抗原，加上安全有效的佐劑。

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